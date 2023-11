Jomari Goyso y su polémica respuesta al ser cuestionado sobre Miss Universo 2023

A solo unos días de la gala que llevó a la nicaragüense Sheynnis Palacios a llevarse la corona de la edición número 72 de Miss Universo, el experto en moda Jomari Goyso ha emitido sus primeras declaraciones al respecto y lo que dijo dejó a más de uno con la boca abierta.

Siempre dispuesto a complacer a su público, el conductor de Univision decidió responder a los cuestionamientos por parte de sus fans, esto con respecto al desenlace que tuvo la más reciente edición del certamen.

“¿Qué opinas de que la Miss Nicaragua ganara el Miss Universo?”, le cuestionaron. Con la honestidad que lo caracteriza, el famoso reconoció que no es partidario de este tipo de concursos que están basados en el físico.

“Nunca he sido muy de reinados porque me parece que al final de cuentas todas las mujeres deben de ganar, todas las mujeres tienen el derecho de ganar. Y al final de cuentas mujeres compitiendo por un físico porque, les guste o no les guste, Miss Universo está basado en un físico, entonces siento que a veces se contradicen un poco con el movimiento en el que estamos”, dijo el presentador del programa Despierta América.

Con respecto a su trayectoria dentro del mundo de los certámenes, Jomari Goyso argumentó que: “Nuestra Belleza Latina es un reality show en el que las chicas que han ganado Nuestra Belleza Latina realmente no hubieran ganado si se presentaran al Miss Universo porque el Miss Universo tiene unas reglas y unas cosas que…“, añadió.

A pesar de su controversial opinión, el famoso felicitó a la actual ganadora del certamen, Sheynnis Palacios, quien obtuvo la primera corona para su natal Nicaragua: “Estoy feliz por quien gane, pero es un poco mi pensamiento (…) “No soy muy de esos reinados, siempre lo he dicho. Pero felicidades a todas”, finalizó.

