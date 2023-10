Jomari Goyso revela que la hizo de “cupido” para Dayanara Torres y un nuevo galán

Jomari Goyso ha demostrado que su amistad con la ex reina de belleza Dayanara Torres está llena de diversión y prueba de ello son sus más recientes declaración sobre la situación sentimental de la famosa.

Y es que en un reciente encuentro con varios medios de comunicación, el presentador de “Despierta América” reveló que ya se encargó de cumplir el papel de “cupido” con la ex Miss Universo.

“Igual ya se lo he presentado”, contó Jomari Goyso ante las cámaras del programa matutino de Univision. “Digo igual. Soy buen amigo de Dayanara”, añadió con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, pronto aseguró que se trató de una broma, pues respeta la decisión de su amiga de mantenerse al margen de las relaciones amorosas, por lo menos por algún tiempo.

Recordemos que recientemente, Dayanara Torres protagonizó la portada de la revista People en Español, donde rompió el silencio sobre esta nueva etapa de su vida y reveló que prefiere enfocarse en el ámbito laboral.

“Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Estoy feliz sola. Todo el mundo dice ‘qué bueno porque te quiero presentar a alguien’. Yo digo ‘no me tienen que presentar a nadie’. Estoy feliz, estoy disfrutando este momento”, declaró al portal.

De atreverse a darle una nueva oportunidad al amor, la ex pareja de Marc Anthony ya tiene muy claro cuáles son las cualidades que busca en el afortunado.

“Tiene ser un hombre hecho y derecho. Que en este momento de su vida ya sepa muy bien su vida. Que me ame, que me trate como princesa, ¿por qué no?. Que me haga reír, muy, muy importante (…) Que no sea celoso, ni nada por el estilo. Que me quiere apoyar en mi carrera, que no me quiera cortar las alas, que me quiera ver brillar. Que nos apoyemos uno a otro a hacer lo que queremos hacer en nuestras carreras”, finalizó.

