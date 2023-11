¿Qué le dijo Messi a Rodrygo en medio de los acontecimientos violentos del Maracaná?

Lionel Messi estaba molesto por los sucesos que se estaban dando en el Maracaná, en la previa al partido entre Brasil y Argentina, el encuentro arrancó después de media hora de los violentos acontecimientos.

En medio del alboroto, Messi se encaró en varias oportunidades con Rodrygo Goes, un jugador que no termina de dar la talla con Brasil, a pesar de estar llamado a ser estrella. El argentino reclamaba falta de empatía por parte de sus rivales, quienes no hicieron nada mientras se daban los sucesos violentos.

Únicamente Marquinhos, el capitán de la verdeamarela intentó calmar los ánimos del público presente en el estadio Maracaná.

Lionel Messi se cruza con Rodrygo. Foto / CARL DE SOUZA/AFP via Getty Images.

Las palabras de Messi a Rodrygo Goes

Según medios argentinos, Messi le recordó al joven atacante del Real Madrid, el título que consiguieron en el Mundial Qatar 2022. Las palabras de Messi hacia Rodrygo habrían sido las siguientes: “¿Por qué somos cagones si nosotros somos los campeones del mundo?“.

Algo que Rodrygo no quiso escuchar y Messi lo tomó brevemente por el cuello y se lo recordó delante de un Rodrigo De Paul quien estaba muy exacerbado también por los acontecimientos de violencia y el tenso ambiente que se vivió.

Victoria argentina que agranda la crisis brasileña

Luego de estos lamentables hechos, Messi se habría retirado con su selección, sin embargo volvieron y el juego terminó disputándose, finalizando con victoria para Argentina por 1-0 con gol de Otamendi. La Albiceleste se recuperó de su última derrota en casa ante Uruguay y ahora suman 15 puntos para ubicarse solos en la cima.

Mientras tanto, Brasil se encuentra sumergido en un caos con tres derrotas consecutivas y sumando registros negativos que manchan la historia de un equipo que porta cinco estrellas en su escudo.

