Checo Pérez sobre la presión en la F1: “Intento que la presión me valga m…”

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez consiguió coronarse subcampeón de la Fórmula 1 tras quedar en la tercera posición en el Gran Premio de Las Vegas. Al finalizar en ese lugar llegó a la cantidad de 273 puntos y con eso quedó a una distancia inalcanzable para Lewis Hamilton.

Pese a conseguir la segunda posición del campeonato carreras, en otras carreras fue fuertemente criticado y en varias ocasiones lo han colocado fuera de la escudería Red Bull. Pérez reconoció que todos los corredores son sometidos a una alta presión y prefiere no centrarse en los comentarios negativos que recibe.

“Me enfoco en las cosas que yo pueda mejorar y cambiar. Y, en lo que no, intento que me valga madre. Vivimos no sé cuántas semanas al año de viaje y estamos por todo el mundo. Viajamos de un continente a otro en cuestión de días”, comentó Pérez en una entrevista a People.

También comentó que el calendario que presenta la máxima categoría del automovilismo es muy complicado, pero que pese a eso se siente bastante agradecido de poder ser una atleta de alto rendimiento en el deporte que más le gusta.

“Tenemos una agenda complicada, dura, pero también increíble. Nuestras carreras como deportistas no son para toda la vida, entonces soy muy consciente de ello y prefiero aprovechar mucho ahora. Estamos viviendo momentos increíbles que, en pocos años, serán recuerdos, entonces es importante disfrutarlos”, confesó el piloto oriundo de Guadalajara.

En 13 temporadas en la Fórmula 1 el piloto de azteca ha conseguido cosechar su mayor cantidad de puntos en una zafra y también es su primer subcampeonato del mundo de los motores.

Checo Pérez apoyará cualquier sueño de sus hijos

En la entrevista también le preguntaron sobre si sus hijos eligieran subirse a los Go Karts él los apoyaría, a lo que respondió que siempre lo haré en cualquiera de sus sueños.

“Para mí es muy importante que la base del deporte la tengan ahí muy presente porque el tema de la disciplina, el tema del compromiso es algo importantísimo y creo que el deporte te lo da”, dijo.

Pérez reconoció que su hijo tiene mucho talento en los Go Karts, pero aseguró que depende de él si quiere hacerlo más adelante. “Para mí, cuando yo empecé la Fórmula 1 era ser un niño totalmente fuera de lo normal”.

“Es importante tener ídolos, especialmente en nuestro país [figuras] que inspiren a las nuevas generaciones, que sean un ejemplo para ellas. No solo dentro del deporte, [hay] que tener buenos modelos a seguir [por] eso me gustaría apoyar a las nuevas generaciones para que traigan cosas buenas a nuestro México que tanto lo necesita”, concluyó Pérez.

Esta temporada 2023 de la máxima del automovilismo ha sido muy dura para el mexicano, debido a que tuvo un muy buen comienzo de campaña, pero con el pasar de las circuitos fue teniendo malos resultados que hicieron que la prensa y los aficionados pusieron en duda su continuidad en la escudería austriaca de Red Bull.

El jefe de la escudería respondió a esos comentarios y aseguró que ellos cuentan con Sergio Pérez para la temporada 2024 y cualquier rumor que esté por ahí sobre su salida es completamente falso.

Red Bull volvió a coronarse campeones en el campeonato de escudería quedando por delante de Ferrari y Mclaren.

