Christian Horner: “Me impresiona de Checo que no importa cuántas veces caiga, siempre se levanta”

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, tras su carrera en el Gran Premio de Las Vegas, aseguró el subcampeonato de pilotos. El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, demostró su admiración hacia el piloto tapatío después de asegurar la segunda plaza del campeonato.

“Lo que más me impresiona de Checo es que no importa cuántas veces se caiga, siempre se vuelve a levantar, le pasan cosas y se sobrepone a ellas”, comentó el máximo jefe de Red Bull.

“Ha habido muchas críticas sobre él en estos últimos meses, comenzó de la mejor manera y finalizó segundo lugar del campeonato donde ganó dos carreras, ha estado increíble, claro que ha tenido momentos difíciles, pero ha logrado dejarlos atrás”, agregó Christian Horner.

Durante esta temporada de la Fórmula 1 el piloto azteca ha sido muy criticado por no poder seguir el paso a su compañero de escudería Max Verstappen, que en esta temporada volvió a coronar campeón en la máxima categoría del automovilismo.

El director de Red Bull, a estas fuertes críticas, comentó que: “Es el compañero de Max Verstappen, Checo está compitiendo contra uno de los talentos generacionales de la F1 en su historia y creo que es uno de los trabajos más difíciles en el Paddock y Checo lo ha hecho increíblemente bien”.

La última carrera de la temporada se disputará en Abu Dhabi, pese a que ya tienen asegurado tanto el primer lugar como el segundo en el campeonato de pilotos, querrán cerrar esta temporada con una victoria más.

Campeonatos de pilotos

Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT: 549 puntos.

Sergio Pérez | Red Bull Racing Honda RBPT: 273 puntos.

Lewis Hamilton | Mercedes: 232 puntos.

Carlos Sainz | Ferrari: 200 puntos.

Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes: 200 puntos

La última carrera de la temporada está pautada para el próximo domingo 26 de noviembre a las 9:00 am, tiempo del este de Estados Unidos.

Checo Pérez reveló que ganó el subcampeonato con un carro dañado

Sergio Pérez regresó al podio en el Gran Premio de Las Vegas al alcanzar el tercer lugar. El mexicano reveló que corrió el circuito con un monoplaza dañado y a pesar de eso logró una extraordinaria remontada con la que aseguró el subcampeonato de esta temporada.

“Al principio de la carrera fue difícil, tuvimos daño en el alerón frontal y progresivamente superamos uno por uno con un buen ritmo. Finalmente, en el último stint estuvimos en la competencia. Rebasé a Charles (Leclerc), pero no me pude escapar de él, porque tenía algunos daños en el ala delantera, pero si me hubiera separado habría sido diferente”, declaró el mexicano en entrevista para la Fórmula 1.

Pérez contó pese a las fallas, pudo superar a Leclerc la mayor parte de la carrera. Sin embargo, no pudo mantener la ventaja hasta el final, ya que poco antes fue rebasado por el monegasco y luego por Max Verstappen.

“Adelanté a Charles, pero no pude alejarme de él. Teníamos algunos daños en el coche y no tenía la velocidad punta que debería haber tenido. Luego vino Max -Verstappen- y nos adelantó a ambos”, continuó.

