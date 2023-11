Charles Leclerc reconoce su decepción tras quedar en el segundo lugar en el GP de Las Vegas

El monegasco Charles Leclerc, de la escudería de Ferrari, se mostró “decepcionado” por terminar segundo en la carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, aunque, reconoció que “era lo mejor” que podían “conseguir”.

“¡Vaya carrera! Estoy decepcionado por terminar segundo, pero era lo mejor que podíamos conseguir. La salida fue complicada porque Max -Verstappen- me echó fuera al perder agarre. Éramos fuertes, pero tuvimos mala suerte con el último coche de seguridad, no paramos y fue difícil luchar con los neumáticos desgastados”, comentó Leclerc en la señal internacional.

Un Leclerc que ponderó la vuelta, 41 años después, de la F1 a las Vegas.

“Lo he disfrutado. Necesitábamos este segundo puesto después de como empezó el fin de semana. No hay mejor carrera para ser la primera en Las Vegas. Siento una gran energía en la ciudad, He disfrutado mucho”, valoró.

“Seguro que todo el mundo se ha entretenido mucho. Deberíamos tener más carreras como esta porque se disfrutan mucho”, completó.

Sergio Pérez reveló que ganó el subcampeonato de la F1 con un auto dañado

Sergio “Checo” Pérez, que logró subir al podio del Gran Premio de Las Vegas en el tercer lugar, confesó que disputó la carrera con un vehículo dañado. Sin embargo, el piloto mexicano consiguió una increíble remontada con la que aseguró el subcampeonato de la temporada actual.

“Al principio de la carrera fue difícil, tuvimos daño en el alerón frontal y progresivamente superamos uno por uno con un buen ritmo. Finalmente, en el último stint estuvimos en la competencia. Rebasé a Charles (Leclerc), pero no me pude escapar de él, porque tenía algunos daños en el ala delantera, pero si me hubiera separado habría sido diferente”, declaró el mexicano en entrevista para la Fórmula 1 después de la carrera.

El oriundo de Guadalajara, en México, contó que aún sí superó a Charles Leclerc la mayor parte de la carrera, no logró mantener su ventaja hasta el final debido a que poco antes fue rebasado por el monegasco y posteriormente por su compañero de escudería Max Verstappen.

“Adelanté a Charles, pero no pude alejarme de él. Teníamos algunos daños en el coche y no tenía la velocidad punta que debería haber tenido. Luego vino Max —Verstappen— y nos adelantó a ambos”, dijo.

Con información de EFE

