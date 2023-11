Chris Christie asegura que Ron DeSantis y Nikki Haley temen enfrentar la ira de Donald Trump

Chris Christie, aspirante a la candidatura republicana de cara a las primarias, está convencido que sus rivales políticos, Ron DeSantis y Nikki Haley, se muestran temerosos de ocasionar enfrentamiento que desate la ira de Donald Trump.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el exgobernador de New Jersey le recriminó a la exembajadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al actual mandatario de Florida su falta de valor para encarar al actual puntero en la mayoría de las encuestas.

“Ron DeSantis y Nikki Haley no han presentado un caso contra él. Se niegan, tienen miedo de presentar un caso contra él. Creo que la única persona con la que Donald Trump no quiere tener un cara a cara soy yo“, expresó.

Por el momento, de acuerdo con los resultados de la mayoría de las encuestas, DeSantis y Haley marchan en el segundo y tercer lugar de apoyo republicano a nivel nacional, respectivamente.

Algo similar ocurre en Iowa, cuyos caucus abren el calendario de nominaciones republicanas.

Por su parte, Christie se disputa con Vivek Ramaswamy el cuarto lugar a nivel nacional, pero en New Hampshire ocupa el tercer puesto ligeramente detrás de Nikki Haley, así que su estrategia consiste en dar un golpe de autoridad en las elecciones de dicho estado para así posicionarse mejor a nivel nacional.

La mayoría de las encuestas ubican a Chris Christie en el cuarto lugar en cuanto a respaldo republicano se refiere. (WADE VANDERVORT / AFP vía Getty Images)

No obstante, hace ocho años apostó por la misma estrategia y terminó en el sexto lugar, así que se compromete a retirarse de la carrera por la candidatura si detecta alguna mala señal relacionada con sus aspiraciones.

“Si creo que no lo he hecho lo suficientemente bien, me iré. No soy alguien que vaya a quedarse. Esto es un trabajo duro y tienes que levantarte de la cama cada mañana y sentir que tienes la oportunidad de ganar. Y si llega ese momento en el que no puedo, no voy a alargar una campaña sólo por hacerlo“, enfatizó.

Asimismo, el exgobernador de New Jersey reiteró estar confiado en que Donald Trump no llegará al final de su campaña.

“Estoy convencido de que me irá muy bien aquí. Y seré el último que se opondrá a Donald Trump y llevaré esto directamente a la convención, porque él va a ser condenado por delitos federales de interferencia de nuestro proceso electoral esta primavera”, concluyó.

