Kiss prepara su último show en el Madison Square Garden

Gene Simmons y la reconocida banda de rock Kiss se encuentran en los preparativos para su última actuación, que tendrá lugar en el icónico Madison Square Garden de Nueva York. A pesar de ser la segunda gira de despedida de la banda, el vocalista insiste en que esta será la despedida definitiva, según afirmó en una entrevista con la revista Rolling Stone.

Durante la entrevista, el líder de la banda afirmó de manera enfática que el 2 de diciembre marcará el fin definitivo de Kiss, declarando con solemnidad y haciendo referencia a la Biblia como respaldo a su afirmación.

A lo largo de los años, Kiss ha experimentado cambios en su formación y ha tomado decisiones como dejar de usar maquillaje en presentaciones en vivo. A pesar de ello, la banda ha perdurado como una de las más representativas en la historia del rock.

Según informa una destacada revista musical, las entradas para el concierto final de Kiss en el Madison Square Garden están totalmente agotadas, quedando solo algunas ubicaciones dispersas para la penúltima noche, programada para el 1 de diciembre.

Gene Simmons compartió que el estilo de vida saludable del grupo, evitando drogas, alcohol y cigarros, ha sido clave para mantenerse en forma y realizar numerosos conciertos durante su gira de despedida. Destacó la importancia de que ninguno de los miembros haya consumido estas sustancias, asegurando que ello contribuye al buen funcionamiento del grupo.

En marzo de este año, Kiss anunció su gira de despedida para el 2023, acompañando la noticia con un comunicado que reflexionaba sobre su trayectoria y la culminación de esta etapa. La banda expresó su privilegio y honor al concluir la gira en el Madison Square Garden, situado a 10 cuadras y 50 años del lugar donde comenzaron su carrera.

La alineación actual de la banda incluye a los miembros originales Paul Stanley y Gene Simmons, así como a Eric Singer y Tommy Thayer. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Rock and Roll All Nite,” “I Was Made for Lovin’ You,” y “Detroit Rock City.”

Kiss sorteará dos asientos en su jet privado para los últimos shows en EU

Kiss, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, ha dejado un imborrable legado a lo largo de sus 50 años de carrera. Desde sus inicios en 1973, los miembros tomaron decisiones determinantes para su trayectoria, incluso despidiendo a fundadores por excesos, pero Gene Simmons y Paul Stanley mantuvieron firme el rumbo, evitando que la agrupación se hundiera en momentos críticos.

Con una impresionante puesta en escena y canciones que conquistaron a nivel mundial, Kiss se ha convertido en un fenómeno que sigue resonando en la actualidad. En reconocimiento a sus fervientes seguidores, la banda ha ideado una oportunidad única: el sorteo de dos asientos en su jet privado como parte de sus últimos shows en Estados Unidos.

Los interesados podrán participar aportando 25 dólares a través de la página oficial, y la recaudación se destinará a la organización benéfica Children of the Rainforest. Este gesto solidario demuestra la conexión especial que Kiss busca mantener con su audiencia, trascendiendo la música.

Además del emocionante sorteo, los participantes tendrán la posibilidad de ganar atractivos premios, entre ellos una foto con la banda antes de salir al escenario, acceso exclusivo al escenario final con la oportunidad de fotografiarse con los instrumentos de los miembros, un póster firmado y de edición limitada de la gira KISS 2023, así como una invitación a la exclusiva KISS Army Captain’s Lounge, una experiencia única durante el concierto.

Esta iniciativa no solo brinda a los fanáticos la posibilidad de acercarse a sus ídolos de una manera sin precedentes, sino que también contribuye a una causa benéfica. Sin dudas, será una experiencia única que los afortunados ganadores atesorarán por siempre.

