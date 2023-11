La Opinión Hoy: México consigue dramáticamente su boleto a la Copa América

México derrotó a Honduras la noche del martes en el Estadio Azteca, luego de ir hasta las últimas consecuencias en tandas de penales en búsqueda de un boleto directo para la Copa América, a realizarse en Estados Unidos el próximo año.

Pese al dramático triunfo, el equipo mexicano sigue en una profunda crisis, reflejo de las pésimas decisiones que han tomado sus directivos en las últimas décadas, El Tri se encuentra en el peor nivel futbolístico en al menos 40 años.

México definió por primera vez en toda su historia un partido oficial en la cancha del Estadio Azteca fue dramático, pero se consiguió el importante boleto.

“Si creo le hacía falta un poquito de todo y hoy ha sido una gran noche, yo creo que resaltar todo el esfuerzo de todos mis compañeros, empatamos en último minuto y eso te demuestra que nunca no se perdió la fe y es algo muy lindo que veníamos hablando desde que perdimos allá y créeme que digo queda mucho por mejorar, pero siempre ganar es lindo y a lo que se viene”, dijo Luis Ángel Malagón

Los jugadores de México celebran su victoria contra Honduras después de una ronda de penales. (ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images)

El futbolista mexicano, quien fue la figura más importante del Tri con tacadas clave del partido, además debe tener un penal en la fatídica tanda que definió al segundo representante de CONCACAF en la Copa América junto a Estados Unidos y Jamaica, quien eliminó a Canadá en Toronto más temprano.

Víctimas de la misma fecha FIFA, pero en otra confederación la selección de Brasil cayó en Maracaná 1-0 ante el campeón del mundo con un golazo de cabeza de Nicolas Otamendi, lo que significó un par de hitos para mal en la historia, por un lado, es la primera vez en toda la historia de las eliminatorias mundialistas que Brasil pierde un partido en casa y la peor racha de derrotas en toda su historia con 3 ante Colombia, Uruguay y Argentina.

Una de las rivalidades deportivas más pasionales del mundo vivió desbordes en la tribuna y tuvo que iniciar casi media hora después debido a fuertes agresiones policiales en contra de los aficionados argentinos que viajaron a Río de Janeiro y presenciaron el histórico triunfo, el propio Leo Messi habló al respecto tras el histórico triunfo Albiceleste.

“No vale bastante mal porque bueno veíamos como le estaban pegando a la gente, desde irnos ya la policía, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí y obviamente todo no, pero uno piensa en la familia, la gente que está ahí, que no está que no sabe bien que está pasando y bueno estamos pendiente eso que jugaron un partido que llegaba ese punto de secundario”, dijo Messi, “Creo que hicimos eso porque era la manera de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y desde abajo no podíamos hacer mucho y veíamos como cómo le pegaban a la gente (…) por eso cuando se calmó un poquito todo decidimos ir para adentro preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo y bueno después salimos”.

Gabriel Jesús de Brasil cae durante un partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Argentina. (Wagner Meier/Getty Images)

Con ese resultado, Argentina se mantiene en la cima de las eliminatorias de la CONMEBOL con 15 puntos, enviando al equipo brasileño a una más que improbable sexta posición, la que son considerados las eliminatorias más parejas del mundo entero.

