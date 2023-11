La Opinión Hoy: Quién es Javier Milei, presidente electo de Argentina

El polémico economicista Javier Milei logró vencer en la segunda vuelta a su rival de la Unión por la Patria Sergio Massa, con lo que se convertirá en el nuevo presidente de Argentina.

Milei, quién será el primer economicista en llegar a la Casa Rosada, fue electo presidente en lo que se conoce como balotaje o segunda vuelta, donde obtuvo casi el 56% de los votos, mientras que Massa alcanzó el 44% de sufragios. Jesús García, nuestro especialista en Política en Inmigración y Asuntos Nacionales de La Opinión nos comentó más al respecto en “La Opinión Hoy”.

Milei, de 53 años, sacudió las elecciones con propuestas radicales como dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y cerrar el Banco Central. Se define como libertario y anarco-capitalista, se convierte en el primer economista en llegar a la Casa Rosada.

Durante su campaña lanzó ideas controvertidas como la de permitir el porte de armas en Argentina y la venta de órganos, y criticó la educación y salud pública, pero de cara al balotaje, suavizó algunas de sus posturas más extremas.

“Hay que establecer que lo llaman el Trump argentino y bueno, en efecto podría ser considerado un Trump argentino, ¿por qué? Porque ambos son parte de este movimiento libertario, de esta política libertaria que surgió en los Estados Unidos allá por los años de 1950 que busca la anarquía capitalista, es decir, depender lo menos posible del Estado y permitir a los individuos desarrollarse capital e informe capitalista como quieran y como puedan entonces esa parte es fundamental para entenderlo tienes ideas similares”, detalló García.

Milei, Bolsonaro y Trump son a menudo descritos por algunos analistas como líderes populistas de un nuevo movimiento global de la “derecha antipolítica” (o, para algunos, la “derecha radical” o la “extrema derecha”) construido cuestionando a la derecha tradicional.

Los tres se presentan como “outsiders” y ganaron popularidad con un discurso antisistema y antiélites, y el uso de las redes sociales para conectarse directamente con sus bases.

“Así es yo creo que la parte que muchas veces los votantes no toman en consideración es como un candidato presidencial puede o no controlar el Congreso, porque de eso dependerá mucho el avanzar o no en la agenda que está proponiendo, la oposición con otros partidos pues no importa en tanto sino sobre todo el Congreso es decir porque ese es justamente el balance que se puede conseguir y el bloqueo que pueden obtener, le ocurrió al expresidente Donald Trump durante el tiempo en que los demócratas lograron digamos controlar el Congreso, le está pasando al presidente Joe Biden ahora que los republicanos controlan una parte del Congreso, entonces eso ocurre en muchos países que tienen esta estructura de balance político, un poco para evitar justamente el autoritarismo en los países, en México también lo vemos mucho, si el presidente no tiene la mayoría calificada para poder aprobar todas las reformas que quiere constitucionales, pues no los puede hacer entonces eso es justamente lo que le pasaría a Milei”, explicó García.

