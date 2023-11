La Opinión Hoy: Cómo optimizar nuestra red profesional en línea

A pesar del talento y las habilidades que tienen los latinos en Estados Unidos, nuevos datos del LinkedIn que incluyen raza y origen étnico demuestran que este grupo tiene redes o comunidades profesionales 20% más pequeñas que los miembros blancos. El crecimiento profesional depende mucho de tener conexiones adecuadas y esta falta de contactos puede ser un obstáculo en el avance laboral y profesional de los latinos.

Enrique Hernández conversó con Francisco Tobón Gerente Senior de Comunicaciones Globales y experto en carreras de LinkedIn, quien nos habló un poco más sobre este tema y nos compartió algunos consejos para optimizar nuestros perfiles profesionales en línea: “se están viendo en todas las mujeres en la plataforma y en generar en las redes profesionales las mujeres suelen establecer contactos a través de personas que conocen y tienden a formar redes más pequeñas y más profundas, basadas en la confianza entonces es un factor muy importante la confianza”.

“La comunidad profesional de las personas son las que te quieren ver salir adelante en todo lo que te propongas, esto puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser un ex jefe o un ex colegas, al final del día estas son las personas que están en tu esquina y están dispuestas a darte la mano cuando más la necesitas, esta red de conexión es una comunidad de apoyo y es fundamental para poder avanzar en tus metas, sean profesionales o personales y hay un dicho que dicen ‘no es lo que sabe sino a quien conoces’, que es algo que se escucha mucho en nuestros círculos; la segunda parte de este dicho tiene mucha verdad a quién conoces por primera vez tenemos estos datos de LinkedIn que analizan las redes por raza y origen étnico, nos han compartido que los miembros latinos tienen redes profesionales 20% más pequeñas que nuestros miembros blancos no hispanos“, detalló Tobón.

El experto en carreras de LinkedIn agregó que “lo más importante es comenzar con las personas que ya conoces, estas son las personas que están en tu esquina, las que más te conocen mejor, pueden hablar sobre sus calidades, quién eres como individuo, qué tipo de valor le puedes agregar a una compañía, estas personas pueden ser fundamentales para poder presentar a otra persona fuera de tu red, una persona que no sea latina que te pueda ayudar a impulsar tu carrera, entonces es importante también aprovechar estos contactos“.

Una oficina de LinkedIn en San Francisco, California. (Justin Sullivan/Getty Images)

“Muchas personas piensan que como no conoce a esta persona, de pronto no le pueden mandar una solicitud de conexión, pero no es necesario que sean amigos cercanos con el simple hecho de conocerse o de pronto tener algo en común, puede ser la universidad que estudiaron juntos, puede ser un círculo de comunidad que participan todos juntos, los datos de hecho nos dicen que los simples conocidos son más del doble de efectivos que un amigo cercano, para ayudar a una persona que está buscando un empleo a encontrarlo. El último punto que quería resaltar aquí es nunca quemar puentes con personas en tus redes, no siempre solidarlos, es un mundo muy pequeño, uno nunca saben que es circunstancias, vas a cruzar camino con tu ex colega, con tu ex jefe, entonces es importante mantener ese contacto con ellos y seguir desarrollándolos“, finalizó.

