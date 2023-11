La Opinión Hoy: Críticas a Trump por política migratoria

Coaliciones de organizaciones civiles en defensa de los inmigrantes e incluso la campaña del presidente Joe Biden, criticaron la agenda migratoria del expresidente Donald Trump, enfocado en la persecución de no ciudadanos y deportaciones masivas, además de pretender terminar con la ciudadanía por nacimiento.

“Donald Trump le está diciendo claramente al público estadounidense que usará el poder de la presidencia para cazar inmigrantes en suelo estadounidense y resucitar una de las peores acciones que nuestro gobierno haya tomado jamás y retener insensiblemente a personas trabajadoras y a familias en campos de concentración”, advirtió Beatriz López subdirectora del Immigration Hub, agregó que los planes migratorios del expresidente que también incluyen poner fin a la acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocida como DACA, revocar el Estatus de Protección Temporal y los programas de libertad condicional, así como negar visas a estudiantes extranjeros involucrados en propuestas a favor de Palestina.

Agregó que los planes migratorios del expresidente Trump son “viles” e “inaceptables”, luego de un reporte de The New York Times que expone los planes del republicano, los cuales incluyen un plan pata “acorralar” a inmigrantes indocumentados, detenerlos y crear campos de concentración “enormes”, así como llevar a cabo una operación de deportación masiva.

El expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial de 2024, Donald Trump, se marcha después de hablar en un mitin de campaña en Claremont, New Hampshire, el 11 de noviembre de 2023. (JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images)

Los planes del expresidente Trump también incluyen poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y los programas de libertad condicional (DED), así como negar visas de estudiantes a estudiantes extranjeros involucrados en protestas a favor de Palestina, entre otras acciones.

El expresidente Trump ofreció el jueves una nueva defensa de la decisión de su administración de separar a miles de familias migrantes en la frontera sur, argumentando que sirvió como un elemento disuasivo eficaz.

“Cuando escuchas que te van a separar de tu familia, no vienes. Cuando piensas que vas a venir a los Estados Unidos con tu familia, vienes. Y lo hicimos por un período de tiempo de separación familiar y otros también, por cierto”, dijo Trump en la entrevista con Univisión.

“Pero, sabes, es un poco diferente con nosotros. Pero hicimos separación familiar”, continuó Trump. “Mucha gente no vino. Impidió que cientos de miles de personas vinieran porque cuando escuchan la separación familiar, dicen bueno, mejor no vayamos. Y no fueron”.

Las mujeres dominan las nominaciones al Grammy

Los Grammys 2024, que se llevarán a cabo el 4 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, se perfilan como uno de los eventos más esperados del año y Liseth Pérez nos dio detalles de este evento.

“Las nominaciones a los Grammy 2024, que se dieron a conocer la semana pasada, destaca que las mujeres están dominando, ya que Taylor Swift, Olivia Rodrigo y SZA consiguieron el mayor número de nominaciones, las categorías principales como álbum del año, grabación del año y canción del año así que va a ser un Grammy muy femenino, cosa que particularmente me alegra muchísimo”, destacó Pérez.

Pérez también destacó que Peso Pluma fue nominado para la próxima gala de los premios Grammy y competirá en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, enfrentándose a artistas de renombre como Ana Bárbara, Lila Downs, Flor de Toloache y Lupita Infante en la búsqueda de la ansiada estatuilla.

Seguir leyendo: