La Opinión Hoy: The Beatles vuelven a hacer historia

La semana anterior nuestra compañera Liseth Pérez nos habló en La Opinión Hoy del lanzamiento del que, según el propio Paul McCartney, sería la última canción de The Beatles que se publicaría ‘Now And Then‘ hoy a muy pocos días de su lanzamiento y como era de esperarse el fantástico tema del Cuarteto del Liverpool ya ha hecho historia.

Este último sencillo de The Beatles marcó este fin de semana un regreso sin precedentes en la lista de éxitos británicos al posicionarse en el primer lugar de las listas, algo que no sería nada raro, lo verdaderamente increíble es que la banda reapareció en la cima 60 años después de alcanzar su primer número uno en el Reino Unido en 1963 con el temazo From Me to You.

Now And Then ayudó a The Beatles a superar la marca de 47 años y medio establecido por Elvis Presley según el sistema de clasificación de música y videos Official Charts, la canción que fue escrita y grabada por John Lennon en su casa en la ciudad de Nueva York a finales de los 70, fue entregado en un demo a los miembros restantes de The Beatles en 1994 por su esposa Yoko Ono, para completar esta pista se necesitaron casi 30 años y la ayuda de la Inteligencia artificial.

En YouTube también acaba de estrenarse un documental que muestra los pormenores en la grabación de “Now And Then”; además del formato digital la canción está disponible en vinil, contando en el lado B con una mezcla especial del clásico “She Loves You”. El viernes 3 de noviembre se lanzará el video promocional de este nuevo sencillo de The Beatles, dirigido por Peter Jackson, quien hace dos años realizó el documental “Get Back”, que en 2021 se estrenó en Disney+.

“El Sol” apoya a Acapulco

El famoso cantante Luis Miguel y Fundación Banorte unieron esfuerzos para realizar un significativo donativo destinado a los afectados por el huracán Otis, que causó estragos en la zona de Acapulco, la más afectada según los informes y la periodista Clary Castro nos conversó de ello.

“Él tiene un apego por Acapulco, vivió muchos años allá, tenía una casa hasta donde yo tengo entendido y ha decidido solidarizarse con todas las personas, con todos los afectados que prácticamente lo perdieron todo (…) Hay hoteles que quedaron completamente destruidos y por ende muchas personas se quedaron sin trabajo, entonces imagínate eso es básicamente decir que lo perdiste todo no tienes trabajo, no tienes casa, no tienes nada, entonces Luis Miguel ha decidido donar 10 millones de pesos para apoyar a la reconstrucción, según tengo entendido este trabajo lo está realizando con la Fundación Banorte, se unieron al parecer para donar 20 millones de peso, entendería yo que van 10 y 10″, explicó Castro.

Luis Miguel, ‘El Sol de México’, había sido objeto de críticas por no anunciar previamente ninguna donación o concierto benéfico en apoyo de los damnificados por el huracán Otis, que alcanzó la categoría 5 y afectó gravemente a Guerrero el 25 de octubre.

