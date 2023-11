RBD rompe récords de taquilla en Estados Unidos con ‘Soy Rebelde Tour’

A pesar de los problemas de salud de algunos de sus integrantes, la gira “Soy Rebelde Tour” de la agrupación RBD ha alcanzado un éxito destacado a nivel mundial. Esta gira no solo ha demostrado la vigencia de la banda mexicana, sino que también ha logrado un nuevo récord en las taquillas de Estados Unidos, superando a la agrupación británica One Direction.

“Soy Rebelde Tour” se consolida como la gira más taquillera de un grupo en la historia de Estados Unidos, generando impresionantes ingresos de 130.5 millones de dólares en tan solo 30 shows. Este logro representa un hito para RBD, convirtiéndose en el primer grupo latino en alcanzar esta hazaña y desplazando a One Direction, que ostentaba el récord anterior.

Las revistas especializadas en música, como Billboard y Rolling Stone, han destacado el impacto de la banda mexicana y su exitosa gira de reencuentro y despedida. Este logro ratifica que RBD no fue solo una moda pasajera, sino una banda con un arraigo duradero en la cultura musical.

La conclusión de “Soy Rebelde Tour” en Estados Unidos fue un rotundo éxito, con cuatro presentaciones consecutivas en el BMO Stadium, cada una de ellas con entradas agotadas. Además, la banda logró ser el espectáculo más taquillero en la historia de este estadio, consolidando su posición en el escenario musical internacional.

En comparación, la gira ‘Where We Are Tour’ de One Direction en 2014, con 21 fechas en estadios estadounidenses, recaudó 81 millones de dólares según Billboard, ante una audiencia de 778 mil espectadores. Aunque la gira internacional de One Direction alcanzó más de 290 millones de dólares en ventas de entradas, la marca establecida por RBD en Estados Unidos destaca por su significado histórico y su impacto cultural.

El éxito de “Soy Rebelde Tour” reafirma el lugar de RBD como una de las agrupaciones pop más influyentes y exitosas de la historia, marcando un capítulo significativo en su legado musical.

Poncho Herrera comparte vídeo de fan besando su foto en concierto de RBD en Brasil

A pesar de la ausencia de Poncho Herrera en la gira de reunión de RBD, los fanáticos continúan mostrando su lealtad hacia el actor. En un reciente episodio durante el espectáculo en Brasil, un seguidor fue captado por la “kiss cam” besando una fotografía de Poncho en su celular. El gesto no pasó desapercibido por el exintegrante de RBD, quien compartió el momento en sus redes sociales.

Poncho, junto a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, conformaron RBD, que anunció su separación en 2009 tras una exitosa trayectoria. A lo largo de los años, Poncho Herrera buscó marcar un antes y un después en su carrera, destacando en el mundo de las telenovelas y participando en proyectos internacionales.

Aunque la exitosa carrera actoral de Herrera le impidió unirse al reencuentro de RBD debido a compromisos laborales, esta decisión generó descontento entre algunos fans. Sin embargo, Poncho ha desmentido rumores, asegurando que nunca se ha sentido avergonzado de su paso por RBD y que el proyecto fue fundamental en su desarrollo.

Durante la gira de RBD, Poncho ha reaccionado a publicaciones de sus compañeros, como un gesto de apoyo. Recientemente, compartió un video de un fan brasileño que besó una foto suya en respuesta a la “kiss cam”, un momento tradicional y esperado durante la interpretación de “Bésame sin miedo”. La publicación refleja el cariño y agradecimiento del actor hacia sus seguidores, quienes también muestran entusiasmo y apoyo con evidencias de llevar objetos con su rostro a los conciertos del grupo.

