Robeisy Ramírez dice que el Venado López irrespetó a los cubanos y lo hará pagar en el ring

Robeisy Ramírez expresó que Luis Alberto ‘Venado’ López le faltó el respeto a la comunidad cubana luego de un comentario del mexicano en las redes sociales y aseguró que se encargará de hacerlo pagar sobre el ring.

En una entrevista con Izquierdazo, el Tren Ramírez indicó que el equipo del Venado López podría ser el culpable de sus comentarios en redes sociales porque duda que el mexicano sea así, pero a pesar de que lo respeta como campeón, no lo hace como persona.

“Él ha hablado demasiado, hasta incluso osó faltarle al respeto a la comunidad cubana y eso le puede costar. De hecho le va a costar si se da la pelea porque yo me voy a encargar de eso. Pero eso no se hace porque yo soy incapaz de faltarle al respeto a la comunidad mexicana y a los fanáticos mexicanos, ya eso queda de parte de él y de su equipo que son los que lo llevan a decir esos comentarios. Porque estoy seguro de que eso no es de él como persona, lo he visto hablando, así que ese comentario de hablar de la comunidad cubana no viene de él, viene de su equipo”, dijo.

Venado López también quiere ajustar cuentas con Robeisy Ramírez en el cuadrilátero. Foto: Nigel Roddis/Getty Images.

“Él tiene respeto mío como campeón, pero no como persona. A lo mejor por sus comentarios, ya sé que a lo mejor no fue él, eso viene de su equipo, pero nada, la última palabra la tiene la compañía, no la tiene él porque él tampoco ni es dueño ni de su vida ni de su carrera. Su equipo es el que lo ha llevado a hablar las cosas que habla, es el que está haciendo mal las cosas. Él lo hace bien arriba del ring, pero hasta que se encuentre con el Tren…”, agregó.

La molestia de Robeisy Ramírez surge luego de que el Venado López insinuara en redes sociales que el campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) evitó a Joet González, último rival del monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El cubano aseguró que el mexoamericano no era al que le correspondía enfrentar sino a Rafael ‘Divino’ Espinoza y el mexicano respondió corto y preciso: “Tenías que ser cubano”.

Cabe destacar que tras la victoria sobre González, el Venado López apuntó nuevamente a una pelea de unificación con el Tren Ramírez y pidió un permiso especial a la FIB para poder realizar este duelo y retrasar su defensa obligatoria contra Reiya Abe, pero aún no ha recibido respuesta

En cambio, Robeisy Ramírez primero deberá defender su cinturón frente a Espinoza en el Charles F. Dodge City Center en Miami el 9 de diciembre y esperar a ver si pueden concretar el enfrentamiento que tanto ha pedido contra el mexicano y arreglar cuentas de una vez por todas.

Robeisy Ramírez es el campeón de peso pluma de la OMB y quiere unificar con el Venado López. Foto: Mikey Williams/Top Rank vía Getty Images.

Ambos campeones se han estado provocando en redes sociales desde que el Venado López venció a Michael Conlan y Robeisy Ramírez hizo lo mismo con Satoshi Shimizu. Ahora una posible pelea de unificación puede ser posible y se espera que sea una guerra.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 29 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma tras defender con éxito frente a Joet González el pasado mes de septiembre. El mexicano posee récord de 29 triunfos (16 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Robeisy Ramírez retuvo su faja de campeón de la OMB al vencer a Satoshi Shimizu y ahora enfrentará a Rafael ‘Divino’ Espinoza. El pugilista cubano cuenta con 13 victorias, siete por la vía rápida, y una derrota.

