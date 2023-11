Robeisy Ramírez sigue interesado en unificar títulos con el Venado López: “El campeón soy yo”

Robeisy Ramírez, campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), sigue interesado en una pelea de unificación con Luis Alberto ‘Venado’ López, monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En una entrevista con Jorge Ebro, Ramírez expresó que los fanáticos están interesados en ver este enfrentamiento porque sería una mezcla de estilos y aseguró le dejó claro al Venado López en una conversación en privado que él es el campeón.

“No pienso en eso. Si sucede, sucede. Él sabe. Estoy aquí para pelear. Hace unos días nos dijimos dos o tres cosas en privado. Los fanáticos quieren la pelea y si el promotor quiere, sucederá. Lo último que le dije en privado, como le he dicho a algunas páginas: no pongan más López vs. Ramírez. Es Ramírez vs. López. El campeón soy yo“, dijo.

Luis Alberto ‘Venado’ López defendió con éxito su título ante Joet González en septiembre. Foto: Charles McQuillan/Getty Images.

“Es una mezcla de estilos, mexicano versus un estilo cubano muy diferente, que no es lo que la gente espera. Su equipo empieza a decir tonterías que son irrelevantes. Cuando tengo que parar y pelear, peleo. Es una pelea que sería muy bonita por los estilos. Una cosa es hablar y otra ver llegar el tren”, añadió.

Tras la victoria sobre Joet González, el Venado López apuntó nuevamente a una pelea de unificación con Robeisy Ramírez y pidió un permiso especial a la FIB para poder realizar este duelo y retrasar su defensa obligatoria contra Reiya Abe, pero aún no ha recibido respuesta

En cambio, Ramírez primero deberá defender su cinturón frente a Rafael ‘Divino’ Espinoza en el Charles F. Dodge City Center en Miami el 9 de diciembre y esperar a ver si pueden concretar la posible pelea que tanto ha pedido contra el mexicano.

Cabe destacar que ambos campeones se han estado provocando en redes sociales desde que el Venado López venció a Michael Conlan y Robeisy Ramírez hizo lo mismo con Satoshi Shimizu. Ahora una posible pelea de unificación puede ser posible y se espera que sea una guerra.

Robeisy Ramírez defenderá nuevamente su cinturón de la OMB en diciembre. Foto: Mikey Williams/Top Rank vía Getty Images.

Luis Alberto ‘Venado’ López, de 29 años, sigue consolidándose como uno de los mejores peleadores del peso pluma tras defender con éxito frente a Joet González el pasado mes de septiembre. El mexicano posee récord de 29 triunfos (16 nocauts) y 2 reveses.

Por su parte, Robeisy Ramírez retuvo su faja de campeón de la OMB al vencer a Satoshi Shimizu y ahora enfrentará a Rafael ‘Divino’ Espinoza. El pugilista cubano cuenta con 13 victorias, siete por la vía rápida, y una derrota.

