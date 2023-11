El grupo U2 anuncia que grabará nuevas canciones hasta que la salud del baterista Larry Mullen Jr. mejore

Los millones de fans con los que cuenta la banda irlandesa U2 tendrán que esperar para el lanzamiento de un álbum con material inédito, pues los integrantes no piensan iniciar el proceso de composición de nuevas canciones hasta que esté presente el baterista Larry Mullen Jr., quien se recupera de una cirugía de cuello para aliviar sus problemas de columna.

En una entrevista para MOJO, el cantante Bono, de 63 años, dio detalles acerca del futuro del grupo: “Comenzar a trabajar en nuevas canciones de alguna manera está relacionado con el problema de Larry. ¿Podría comprometerse con el proyecto de un álbum? No lo sé”.

Los problemas de salud de Larry Mullen Jr. provocaron que para la serie de conciertos de U2 en Las Vegas (que se lleva a cabo en el gigantesco foro Sphere) fuera contratado el baterista Bram van den Berg. Bono comentó que Larry casi nunca ha faltado a un show: “La última vez que tocamos sin Larry fue a finales de los 70. Creo que una motocicleta le cayó sobre el pie y no pudo tocar, y teníamos un baterista llamado Eric Briggs. No fue una gran sensación, pero Eric era muy guapo y Larry se apresuró a regresar: ¡saltó detrás del equipo! Pero no es sólo eso, ya sabes, es una fuerza psíquica la que aporta Larry”.

A finales de septiembre U2 hizo una presentación especial en una calle de Las Vegas, en la que estrenó el sencillo “Atomic City”, que es también la canción tema de la nueva gira. “Larry ahí dio todo”, dijo Bono. “Tocó la batería mucho más tiempo del que había planeado durante los siguientes días. Y creo que si miras el video, puedes ver que le duele la espalda”.

Para complacer a sus fans durante esta larga espera, U2 lanzó en marzo pasado Songs Of Surrender, una recopilación de muchos de sus sencillos, pero en versiones acústicas. Bono dice que tanto él, el guitarrista The Edge y el bajista Adam Clayton tienen demos de canciones guardados, pero al mismo tiempo no piensa que haya mucha ansia en el mundo por una nueva producción musical. “Creo que tenemos que darles una razón para que se interesen. Sólo quiero escribir grandes temas, porque ahí es donde empezó U2: con grandes coros e ideas claras”. Mientras tanto, la residencia del grupo en Las Vegas UV: Achtung Baby Live At The Sphere continúa; el próximo concierto será el 1 de diciembre, y el último se llevará a cabo el 28 de febrero de 2024.

