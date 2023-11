“Me visitan en sueños”: Dan cadena perpetua a madre de Montana que apuñaló a sus dos hijos de 3 y 5 años

Una mujer de Montana que se declaró culpable en agosto pasado de matar a sus hijos de 3 y 5 años, a quienes atacó con un cuchillo, fue condenada a cadena perpetua.

Leannah J. Gardipe, de 35 años, cometió el terrible crimen en noviembre de 2021 en su casa de Missoula. Según informaron medios locales como NBC Montana, las autoridades atendieron una denuncia presentada por la madre de la agresora, quien llamó al 911 luego de que Gardipe le dijo por teléfono que había “salvado a sus bebés”.

Al llegar al domicilio señalado, los oficiales encontraron a los niños, identificados como Namaus Sandberg, de 5 años, y Evelyn Sandberg, de 3, mortalmente apuñalados.

De acuerdo con documentos judiciales, las víctimas presentaban “cortes importantes en el cuello”, así como heridas defensivas en las manos y los dedos.

Previo a que se anunciara su sentencia, la acusada se dirigió al tribunal y trató de explicar sus trágicas acciones y cómo intentaba mantenerlos a salvo asesinándolos brutalmente, informó NBC Montana.

“No lastimé a mis hijos por ninguna otra razón, aparte de no querer que nadie más los lastimara. Sentí que tenía que protegerlos para siempre, porque sentía que no estábamos seguros. Se suponía que iba a morir con ellos”, indicó.

“Cada día los quería más, mi vida giraba en torno a ellos. No lo habría hecho de otra manera… Me visitan en sueños, así que sé que están bien. Me hace sentir bien verlos, los extraño todos los días”, agregó.

Su exesposo temía que los atacara

Antes de los asesinatos, el exesposo de Gardipe, Travis Sandberg, temía que ella pudiera dañar a los niños. “Cada segundo del día, lo único que puedo imaginar es a Leannah asesinando brutalmente a mis hijos… Supliqué una y otra vez que mis hijos estaban en peligro”, señaló.

Tras declararse culpable en agosto, el sitio Law&Crime publicó que Sandberg había expresado su preocupación por la salud mental de Gardipe, ya que acudió a urgencias por una crisis.

Después de eso, los Servicios de Protección Infantil pusieron a los niños al cuidado de Sanders mientras los padres se involucraban en una prolongada batalla por la custodia. Gardipe finalmente demostró que recibió terapia semanal, se reunió regularmente con su médico y pasó tres semanas en el Centro de Tratamiento Pathways, en Kalispell.

Finalmente, un tribunal le otorgó a Gardripe la custodia primaria, y Sanders recibió visitas todos los miércoles y dos fines de semana al mes.

