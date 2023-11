David Benavídez no se obsesiona con Canelo Álvarez y cobra fuerza la idea de enfrentar a Bivol

David Benavídez defendió con éxito su cinturón interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras vencer por nocaut en el sexto a salto a Demetrius Andrade y, a pesar de que quiere la pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez a continuación, el Monstruo Mexicano no se obsesiona con esa pelea y reforzó la idea de subir a 175 libras para retar a Dmitry Bivol.

En la conferencia de prensa posterior a su victoria, Benavídez expresó que Canelo Álvarez no tiene a nadie más con quién más pelear, pero si no sucede por ahora esa ansiada pelea, él seguirá dándole a la gente los enfrentamientos que quieren ver y uno de ellos es con Bivol.

“Solo miro los hechos. La gente quiere ver esta pelea más que Carlos Adames y Charlo. Es por eso que esa pelea no ha sucedido. He estado ganando las peleas que se suponía que debía ganar de manera fantástica. Él (Canelo Álvarez) no tiene a nadie más con quien pelear. Si me lo quieren dar ahora, más tarde o cuando sea. No voy a ninguna parte. Voy a seguir dándoles las peleas que quieren ver”, dijo.

David Benavídez descargó todo su poderío sobre Demetrius Andrade. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

Cabe destacar que José Benavídez Sr., padre y entrenador del Monstruo Mexicano, afirmó que su hijo tienen varios años como obligatorio y aun así Canelo Álvarez los sigue ignorando, por lo que aseguró que no lo seguirán esperando y podría subir a 175 libras para hacer una superpelea con Artur Beterbiev o Dmitry Bivol, rival que quiere enfrentar porque ha vencido a dos pugilistas aztecas: el tapatío y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

“No nos vamos a sentar aquí a esperar a Canelo. Todo el mundo habla de Canelo. Estoy cansado. Hemos sido obligatorios durante dos años, pero no nos vamos a sentar aquí esperando por él. Vamos a pelear contra quienquiera que esté allí y quiera pelear con David. Si no pasa nada en 168, estamos listos para ir a 175 para luchar contra Bivol o Beterbiev”, declaró en la conferencia de prensa final previo al combate.

Desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB.

Canelo Álvarez subirá al ring el próximo cinco de mayo y son muchos los rivales que quieren enfrentarlo. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Además, según Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez quiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su pelea primera pelea el cinco de mayo en el 2024, mientras que Benavídez como venció a Demetrius Andrade contundentemente podría ser el siguiente para septiembre.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

