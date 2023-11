Padre de David Benavídez dice que no esperarán a Canelo Álvarez y quieren subir a 175 contra Bivol

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, expresó que no esperarán más a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y quiere que su hijo suba a la división de las 175 libras para enfrentar a los campeones Dmitry Bivol o Artur Beterbiev.

En la conferencia de prensa final de la cartelera que protagonizarán sus hijos este sábado, Benavídez Sr. afirmó que el Monstruo Mexicano tienen varios años como obligatorio y aun así Canelo Álvarez los sigue ignorando, por lo que indicó que Bivol es un rival que quieren enfrentar porque ha vencido a dos pugilistas aztecas: el tapatío y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez.

“No nos vamos a sentar aquí a esperar a Canelo. Todo el mundo habla de Canelo. Estoy cansado. Hemos sido obligatorios durante dos años, pero no nos vamos a sentar aquí esperando por él. Vamos a pelear contra quienquiera que esté allí y quiera pelear con David. Si no pasa nada en 168, estamos listos para ir a 175 para luchar contra Bivol o Beterbiev”, dijo.

Canelo Álvarez podría considerar a David Benavídez como oponente para septiembre si vence a Demetrius Andrade. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Tenemos que ver cuáles son las opciones. Él (Benavídez) definitivamente puede pelear en 168. No es un problema. Podemos pelear en 175 si hay una oportunidad. Si Bivol está mirando ahora mismo y quiere pelear con David, esa es una pelea que queremos hacer. La razón por la que queremos hacer esa pelea es porque venció a Canelo. Le ganó al Zurdo Ramírez, y ese sería el tercer mexicano al que se enfrentaría. Él está buscando esas peleas, también quiere esas peleas y es un gran peleador. Esa es solo una opción”, agregó.

Cabe destacar que desde hace más de dos de años David Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB.

Además, según Salvador Rodríguez de ESPN, Canelo Álvarez quiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su pelea primera pelea el cinco de mayo en el 2024, mientras que Benavídez podría ser el siguiente solo si vence a Demetrius Andrade para enfrentarse en septiembre.

David Benavídez está seguro de que saldrá victorioso este sábado ante Demetrius Andrade. Foto Cortesía: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Caleb Plant en marzo de este año por decisión unánime y defenderá su título nuevamente en noviembre. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

