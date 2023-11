Talento latino en Cirque du Soleil celebra tres aniversarios en Las Vegas

LAS VEGAS.- Guy Laliberté, uno de los fundadores del Cirque de Soleil, dijo que su llegada a Las Vegas, Nevada, era como sembrar una “flor en el desierto”, pero desde 1993 esa flor ha crecido en éxitos acumulados durante 30 años para la compañía integrada con talento multinacional, que incluye a varios latinos en roles clave.

Este año, “Mystère”, la primera producción del Cirque du Soleil en Las Vegas cumple 30 años, pero no es el único motivo de festejo, ya que “O” cumple 25 años y “Michael Jackson, ONE” celebra su décimo aniversario.

Roberto Reyes, de México, Jorge Castaño, de Colombia, y José Concepción, Puerto Rico, son parte del equipo de talento y personal de origen latino que forma parte de la compañía en Las Vegas.

Los tres fueron llamados a audiciones cuando estaban desarrollándose como atletas o artistas de competencia: Reyes estaba en una competencia olímpica de trampolín; Castaño era clavadista, y Concepción participaba en competencias de baile.

Tras intensas pruebas, Reyes logró una posición en “Mystère”, Castaño en “O”, y Concepción en “Michael Jackson ONE”. La única coincidencia entre ellos es que participan en un espectáculo circense, pero capacidades físicas les exigen distintos retos, desde escalar un tubo a alta velocidad, hasta lanzarse con movimientos calculados desde 60 pies de altura a una alberca o mantener intacto el peculiar estilo de baile de Michael Jackson.

Cirque du Soleil estrenó “Mystère” en 1993, fue su primera producción permanente en Las Vegas, y desde entonces realiza funciones en el Treasure Island Hotel & Casino, donde los asistentes pueden llevarse como sorpresa ser elegidos para subir al escenario o compartir las palomas de maíz con un falso maestro de ceremonias, fuera de eso, el colorido y la espectacularidad del show obliga a viajar por un mundo de fantasía y sorpresas continuas.

Cinco años después del éxito sostenido de su primer espectáculo circense, el Cirque du Soleil decidió emprender una aventura que parecía imposible para un teatro: construir una alberca llega de 1.5 millones de galones de agua, lo suficientemente profunda para dar la impresión de ser un océano, permitir el nado de un dragón, y ser lo suficientemente segura para clavados desde más de 60 pies de altura, unos 18 metros. No hay un momento en que el espectador tenga un respiro en “O”, cada escena es obliga a la concentración total. De hecho, si alguien quisiera saber qué ocurre en todo el escenario tendría que ver el espectáculo más de una vez. Hay demasiadas cosas interesantes pasando al mismo tiempo en el escenario del teatro del Bellagio Resort & Casino, donde, por supuesto, la música es fundamental.

Para los seguidores de Michael Jackson, la producción ONE en el Mandalay Bay Resort and Casino no los decepcionará: escucharán su música, melodías inspiradas en el universo de Michael Jackson y, por supuesto, se sorprenderán con las coreografías, incluido el famoso paso de “caminata en la Luna” y la inclinación de los bailarines como si fueran rectas y perfectas tiras de madera. Las luces son importantes en todos los espectáculos del Cirque du Soleil, pero en ONE toman una relevancia única.

Una experiencia VIP

Las funciones de los tres espectáculos ofrecen un paquete VIP, que además de incluir vino o algún cóctel, tiene acceso a snacks y un diálogo exclusivo con algunos de los artistas, tras el cual el espectador se puede tomar fotografías con ellos.

Eric Grilly, presidente de la División de Espectáculos Residentes y de la División de Espectáculos Afiliados de Cirque du Soleil, celebra los logros de los tres espectáculos.

“Cada una de estas producciones sigue siendo tan vibrante, inspiradora y popular como cuando hicieron su debut y eso es un verdadero testimonio, tanto de los creadores como del elenco y el equipo que continúan deslumbrando al público de todo el mundo cada noche”, dijo.

Roberto Reyes es originario de Jalisco, México, y tiene un papel estelar en “Mystère”. Crédito: Jesús García | Impremedia

Roberto Reyes, un campeón panamericano de México

Roberto Reyes nació en Guadalajara, Jalisco, donde entrenó como gimnasta de competencia mundial y panamericana, pero también estudió Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey.

En 2004 avanzó a sus sueños al lograr campeonato panamericano, y cuatro años después decidió retirarse de las competencias, al tiempo que se abrió otra puerta para él, ser parte del Cirque du Soleil.

“Tienes que tener una buena formación no solamente en tus bases acrobáticas, también tienes que tener aprendizaje teatral, buen conocimiento de tu posicionamiento corporal y expresión facial”, cuenta sobre algunos elementos que lograron su contratación.

Antes de llegar a “Mystère”, Reyes pudo viajar con la compañía por unos 40 países y 70 ciudades, hasta que decidió buscar una posición fija en Las Vegas.

“Es un shock cultural grande cuando llegas, porque hay una cultura de trabajo y hay una cultura del show, cada show tiene su propia esencia y aparte cada persona tiene su propio maletín cultural […] hay muchas diferencias, pero eso también nos une”, expresó.

El acróbata, quien tiene un papel estelar, compartió que su hermano menor también logró una posición en un espectáculo del Cirque du Soleil en Las Vegas y su familia los visita seguido.

Reyes dice que las personas que buscan alcanzar sus sueños deben “trabajar duro en sus metas personales”, pero también hacer a un lado cualquier opinión negativa sobre esos sueños.

Jorge Castaño es originario de Colombia y desde hace año y medio es protagonista del espectáculo “O” en Las Vegas. Crédito: Cirque du Soleil | Cortesía

Jorge Castaño, un clavadista de Colombia

Originario de Colombia, Jorge Castaño cuenta que se integró al Cirque de Soleil en 2005, en medio de su propia sorpresa, ya que, si bien fue clavadista profesional, nunca asistió a competencias mundiales o Juegos Olímpicos y la mayoría de sus compañeros tienen ese historial.

“Llegué un poco intimidado, pero [la capacidad física] no es lo único que miran“, dijo. “En Colombia hice un poquito de actuación […] y eso me ayudó a desarrollar la parte artística”.

Antes de sumarse al espectáculo “O”, Castaño tuvo un entrenamiento de seis meses en Canadá, pero ya suma 18 años en el show en Las Vegas, donde es el protagonista desde hace año y medio.

“Llevo año y medio de hacer el personaje central. Inicia como parte del público”, comparte. “Tenemos personas de 24 diferentes nacionalidades, al principio es un poco intimidante, pero entre más te acostumbras es más divertido […] te ayuda a tener una perspectiva diferente”.

Castaño también tiene una carrera alterna, estudió ingeniería en Sistemas, lo cual complació a sus padres, quienes dudaron de la buena decisión de su hijo de formar parte del circo.

“La primera vez que dije a mis padres que iba a ir al Circo del Sol, estaban preocupados, yo estaba estudiando ingeniería en sistemas […] prometí que iba a terminar, cuando vinieron a ver el show la percepción cambió […] terminé mi carrera en Las Vegas”, dijo. “Es un trabajo de fantasía […] pero el cuerpo tiene sus limitaciones y es importante planear para el futuro”.

José Concepción es el coordinador de bailarines en “Michael Jackson ONE”. Crédito: Jesús García | Impremedia

José Concepción, un bailarín de Puerto Rico

José Concepción tiene 30 años, es Puerto Rico, pero llegó a Las Vegas a los 20 años, a regañadientes de su familia, debido al temor por vivir en la llamada “Ciudad del Pecado”, pero ahora están más que convencidos de que el bailarín y ahora coordinador de bailarines –ascendido hace mes y medio—está logrando sus sueños.

Concepción dice que empezó a bailar a los 15 años, lo cual es tarde para una persona que quiere dedicarse a esa profesión, ya que regularmente se empieza a los tres o cinco años. Estuvo en un grupo en Puerto Rico que compitió en America’s Got Talent Group de MTV, luego fue a una competencia a Miami, cuyas ganancias le permitió al grupo viajar a Nueva York a realizar la audición para ONE.

“Del grupo que fuimos a audicionar, decidimos que éramos todos o nadie. Nosotros viniendo de Puerto Rico y donde no hay muchas oportunidades como ésta decidimos mantenernos como un equipo”, dijo Concepción, entrevistado en el teatro del Mandalay Bay.

Su vida en Las Vegas, no solamente le permitió cumplir sueños profesionales, sino encontrar el amor en los camerinos: la responsable de maquillaje y pelucas con quien se casó y tiene dos hijas.

Concepción se siente afortunado de ser parte de una compañía tan importante y diversa, con artistas de prácticamente todo el mundo, pero él no se duerme en sus laureles y sabe que el cuerpo dejará de responderle igual, por ello estudió contaduría, lo cual incluso ya le sirvió durante la pandemia de COVID-19.

“Para mí siempre es importante tener un plan B no relacionado al baile, el baile es algo bien físico”, reconoció Concepción.

Los detalles de funciones y boletos del Cirque du Soleil se pueden adquitir en su sitio web: cirquedusoleil.com.