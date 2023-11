Confirman el primer caso humano de gripe porcina en el Reino Unido

En el Reino Unido detectó una infección por un virus específico de la gripe porcina. La infección por esta variante H1N2 nunca se había registrado antes en el país, según anunció la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA). El patógeno es ligeramente diferente de otros casos humanos recientes, pero es similar a los virus de los cerdos británicos.

El agente patógeno de la gripe A(H1N2)v se detectó en un solo caso durante la vigilancia rutinaria mediante pruebas PCR, según el comunicado.

La persona afectada había sido sometida a pruebas debido a síntomas respiratorios, había tenido un curso leve de la enfermedad y desde entonces se había recuperado totalmente. En un principio se desconocía el origen de la infección.

UKHSA has detected a single confirmed human case of influenza A(H1N2)v, which is the first detection of this strain of flu in a human in the UK. We are monitoring the situation closely.



Read more in our news story: https://t.co/TqZ3kt1uEG