David Benavídez envía duro mensaje a sus críticos: Sería mejor si pudieran mantener la boca cerrada

David Benavídez, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le envió un mensaje a sus críticos luego de su victoria por nocaut ante Demetrius Andrade el pasado fin de semana y les pidió que mantuvieran la boca cerrada.

Durante su conferencia de prensa posterior a la pelea, Benavídez expresó que sus detractores estaban seguros de que Andrade lo iba a superar al igual que lo pensaron cuando enfrentó a Caleb Plant, pero les pudo callar la boca nuevamente.

“No me sorprende. Sé lo duro que trabajé en este campamento. Y como les he estado diciendo a todos durante mucho tiempo, las peleas se ganan en el campo de entrenamiento. No dejé ninguna piedra sin remover en el campo de entrenamiento, trabajé duro y creo que se nota. Quiero decir, hay muchos críticos que (dijeron) ‘Boo Boo’ me va a superar, que mi defensa no es buena, que me van a golpear”, dijo.

David Benavídez dominó y pudo noquear de forma temprana a Demetrius Andrade en Las Vegas. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Dijeron lo mismo con Caleb Plant, y sigo callando a todos los críticos. Saben, ustedes dicen que no puedo hacer algo, pero entro allí y me veo completamente diferente de lo que ustedes creen que voy a ver. Ya sabes, entonces sería mejor si los críticos pudieran mantener la boca cerrada, porque estoy escuchando todo lo que ustedes dicen”, añadió.

En el enfrentamiento que puso de frente a dos pugilistas invictos, Demetrius Andrade comenzó dominando los primeros rounds, pero David Benavídez se sacudió la presión del estadounidense y en el final del cuarto asalto lo mandó a la lona. En los dos siguientes, Boo Boo fue castigado por el Monstruo Mexicano y para el séptimo no salió, por lo que se declaró la victoria por nocaut técnico para el mexoamericano.

Ahora, Benavídez quiere enfrentar de una vez por todas a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano quiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su regreso el cinco de mayo.

En cambio, el Monstruo Mexicano solo sería considerado para el mes de septiembre si vencía a Demetrius Andrade. Tras cumplir con su cometido y noquear al estadounidense, el mexoamericano fue reafirmado como el mandatorio por el CMB y es posible que se vean las caras a finales del 2024.

Canelo Álvarez volverá al ring el cinco de mayo y al parecer el favorito para ser su oponente es Jaime Munguía. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

