Monica Lewinsky sugiere prohibir los autoindultos presidenciales mediante una reforma constitucional

La activista Monica Samille Lewinsky reapareció en la arena política con una propuesta encaminada a la prohibición constitucional de autoindultos presidenciales, en lo que a todas luces se lee como un mensaje dirigido a Donald Trump.

La californiana cuyo nombre cobró notoriedad a partir de que admitió sostener una relación inapropiada con el expresidente Bill Clinton mientras trabajaba como becaria no remunerada en la Casa Blanca, entre 1995 y 1996, es partidaria de se deben establecer los ajustes pertinentes en la constitución.

Mediante un artículo de opinión escrito para la revista Vanity Fair, Lewinsky se refirió a la necesidad de poner en marcha algunas enmiendas constitucionales como la prohibición de los autoindultos presidenciales y el establecimiento de un límite de edad para los funcionarios electos.

En el primer punto, la posición asumida por la activista tiene que ver con Donald Trump y la posibilidad de que en algún momento pudiera autoindultarse de cuatro acusaciones penales, esto en caso de ganar las elecciones presidenciales a celebrarse el próximo año.

“Nuestra Constitución no es un juego de Monopolio. Para el jefe del ejecutivo no debería haber una tarjeta de ‘salir libre de la cárcel’.

En otras palabras, los presidentes no deberían poder perdonarse a sí mismos. No deberían ejercer mayor poder que nadie en nuestro país y no ser considerados responsables de acciones ilegales o inconstitucionales mientras ejercen ese poder. Ya tenemos una frase para esto: abuso de poder. Incluyamos esto en cualquier ajuste o enmienda que diseñemos respecto de los indultos y los presidentes“, indicó.

Después del escándalo generado por haber sostenido una relación inapropiada con el expresidente Bill Clinton, Monica Samille Lewinsky se convirtió en activista. (PATRICK T. FALLON / AFP vía Getty Images)

Cabe señalar que Donald Trump se enfrenta a 91 cargos penales derivados de cuatro acusaciones distintas, de las cuales las más graves son su presunto intento de intervenir en los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia y la participación que pudo haber tenido en el ataque de civiles al Capitolio en enero de 2021, lo cual algunos políticos y especialistas califican como traición a la patria.

Por otra parte, Monica Lewinsky se mostró partidaria de evitar que los representantes de la ciudadanía se eternicen en sus cargos hasta que su precaria salud o bien la muerte les impida reelegirse.

Al respecto, exige la necesidad de establecerles un límite de edad.

“No quiero ser discriminatoria, pero también debería haber una edad de jubilación para los funcionarios electos, así como límites de mandato, especialmente si se considera que las decisiones a largo plazo pueden afectar a los ciudadanos, la nación y el mundo durante años después de haber servido en el cargo”, enfatizó.

