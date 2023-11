Nacimientos de bebés prematuros se previnieron con vacunas de Covid: nueva investigación

A medida que Estados Unidos se enfrenta un sorprendente aumento del 3% en la tasa de mortalidad infantil en 2022, un estudio reciente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences muestra la importancia de la vacunación durante el embarazo para combatir este preocupante fenómeno.

El informe, que se centró en los datos de nacimientos prematuros en California, reveló una conexión directa entre la propagación del COVID-19 y un aumento significativo en la probabilidad de partos prematuros. Entre julio y noviembre de 2020, la probabilidad de que una madre con COVID-19 tuviera un parto prematuro aumentó del 6,9 por ciento al 12,3 por ciento.

A lo largo de la pandemia, que se extendió hasta 2023, el riesgo de nacimientos prematuros aumentó en un promedio de 1,2 puntos porcentuales.

Este aumento no solo representa una amenaza para la salud de los recién nacidos, sino que también tiene enormes implicaciones sociales y económicas. La coautora del estudio, Florencia Torche, profesora de sociología en la Universidad de Stanford, señaló que incluso un incremento del 1,2 por ciento es “muy grande” y se compara con “casi tres semanas de exposición a intensos incendios forestales”.

En noviembre de 2022, la organización sin fines de lucro March of Dimes informó que los nacimientos prematuros alcanzaron su punto máximo en Estados Unidos, con más de 1 de cada 10 bebés nacidos al menos tres semanas antes de término completo. Estos bebés enfrentan un mayor riesgo de discapacidades físicas e intelectuales.

Sin embargo, los datos en California también revelaron una disminución significativa en el número de nacimientos prematuros después de mayo de 2021, coincidiendo con la implementación de las vacunas contra el COVID-19. La profesora de sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison, Jenna Nobles, destacó que esta disminución fue más pronunciada en áreas con altas tasas de vacunación.

La vacunación contra el Covid es clave durante el embarazo. Crédito: Comzeal images | Shutterstock

Las variantes del Covid también influyen en el descenso de los casos

Los investigadores señalaron que si bien las variantes del virus podrían haber contribuido en parte a la disminución, los patrones observados sugieren claramente que las vacunas jugaron un papel crucial.

Nobles afirmó que, aunque es difícil encontrar una explicación alternativa para la marcada divergencia en los patrones después de la implementación de las vacunas, “es muy difícil encontrar una explicación alternativa para esta marcada divergencia y patrones después de que se implementaron las vacunas”.

Este estudio subraya la importancia de vacunarse contra el COVID-19 durante el embarazo. A pesar de la atención centrada en las poblaciones vulnerables, como los adultos mayores, los investigadores enfatizan que las mujeres embarazadas deben ser una prioridad.

Además, el estudio refuerza la creciente evidencia de que las vacunas son seguras para las mujeres embarazadas, desmintiendo preocupaciones iniciales sobre la falta de datos de seguridad.

La profesora Nobles concluyó: “Aquí encontramos evidencia de que evitar la vacunación tiene efectos adversos muy fuertes, importantes y consecuentes. Las vacunas son importantes y probablemente evitaron miles de nacimientos prematuros en los Estados Unidos”.

En medio de un aumento alarmante en la mortalidad infantil, este estudio destaca la vacunación durante el embarazo como una herramienta esencial para proteger tanto a las madres como a sus hijos recién nacidos.

Sigue leyendo: