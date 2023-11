Yailin La Más Viral desata polémica al pasear a su hija Cattleya en una carriola de $5,000 dólares

La cantante e influencer Yailin La Más Viral no falla en dar de qué hablar con sus publicaciones y la más reciente no fue la excepción. En esta ocasión, se trató de un carrusel de imágenes que la dejó de paseo ver en compañía de su hija Cattleya.

Si bien las postales muestran a la dominicana en su faceta como mamá, la polémica no tardó en tocar a su puerta luego de que algunos internautas señalaran el costo del lujoso carrito para bebé en el que paseó a su pequeña.

Se trató de la popular carriola de la casa de moda Dior que se ha colocado como uno de los favoritos para las famosas y que tiene un precio que va de los $4,500 a $5,000 dólares.

A la par del carrito, la intérprete de temas como “Del Kilo” y “Shaka Laka” se dejó ver enfundada en un atuendo casual de camiseta blanca, jeans y zapatillas rosa que hicieron juego con las de Cattleya. Para acompañar el look, añadió otro toque de lujo: un bolso Birkin de Hermès en tono fucsia.

Como resultado de esta publicación los comentarios sobre sus costosos gustos no se hicieron esperar. Sin embargo, sus fanáticos no tardaron en salir en su defensa, dejándole mensajes de cariño: “Al menos ella es feliz CON SU HIJA y no tiene que fingir serlo con un par de premios”, “Lo más tierno que he visto hoy” y “La risa de Cattleya es tan lindaaaa”, se leen bajo el post.

Cabe recalcar que al igual que Yailin La Más Viral, celebridades como Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Cazzu y la finalista de Miss Universo 2021 Nadia Ferreira poseen este lujoso artículo para bebé.

