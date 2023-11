Alofoke asegura que Yailin la más viral está secuestrada por Tekashi 6ix9ine

Alofoke, estrella radial y de streaming en República Dominicana, hizo un evento en Nueva York que se llama “Un Solo Movimiento”. En el mismo, Yailin la más viral se iba a presentar.

Al no suceder y cancelar su presentación, Santiago Matías declaró que la Dominicana está siendo secuestrada por su pareja Tekashi 6ix9ine.

“Antes de presentar a la verdadera madre de la música urbana dominicana, pido por la liberación de todas las personas que están secuestradas en este mundo. ¡Incluyendo a nuestra Yailin Señores! ¡Free Yailin, señores! Tekashi, suéltala“, dice Alofoke.

De inmediato, el Doctor Nastra y demás compañeros procedieron a presentar a La Insuperable y a retirar a Santiago Matías del escenario del Madison Square Garden de Nueva York.

Qué pasa entre Alofoke, Yailin y Tekashi 6ix9ine

Todo esto viene desde hace días. Según lo que pudo expresar Tekashi 6ix9ine a través de Instagram, es que él estaba cubriendo todos los gastos de ensayos, avión privado, vestuario y equipo de Yailin la más viral.

Cuando considera que esto lo debe hacer la producción de Alofoke y el evento “Un Solo Movimiento”. Así que, comenzó un “lleva y trae” entre el exponente de Hip Hop y Santiago Matías.

A pesar de las indirectas que cada uno decía en las redes sociales, todo estaba preparado para que Yailin la más viral se presentara en el Madison Square Garden.

Esto, muy a pesar de que Tekashi 6ix9ine ya estaba poniendo algunos “peros”. Finalmente, deciden que Yailin la más viral no se iba a presentar y lo dieron a conocer.

Alofoke dice que Tekashi 6ix9ine no podía acompañar a Yailin la más viral

Alofoke, además de decir de qué ella estaba secuestrada y que no tiene control sobre su teléfono celular, asegura que la cancelación fue motivada por el rapero.

Yailin La Más Viral cuando aún era pareja de Anuel AA. Tekashi 6ix9ine en un evento en Milán 2017. Crédito: The Grosby Group. | AFP / Getty Images

Dice que Tekashi no la podía acompañar. Recordemos que, además del procedimiento legal abierto que tiene en República Dominicana recientemente, también tiene otro anterior en Nueva York.

Según alega el dominicano, Daniel Hernández, como se llama realmente el intérprete de “Trollz” este no puede ingresar al “venue”. Y que, al no poder acompañar a la ex de Anuel AA e intérprete de “Narcisista“, decidieron no ir.

Tekashi 6ix9ine se defiende

Por supuesto, Tekashi69 se defendió de estas fuertes declaraciones y señalamientos de secuestro a Yailin la más viral.

“Vayan y dile a la mujer de Alofoke que su marido está enamorado de Yailín o mándenme su Instagram pa’ yo decirle“, dando a entender que Santiago Matías tendría alguna intención más allá de la amistad o relación comercial con Jorgina Lulú Guillermo Díaz, como se llama realmente la Chivirika.

Sin embargo, según hemos podido ver en algunos videos anteriores, la amistad de ellos data de muchos años atrás. Casi desde la adolescencia de Yailin la más viral.

También es cierto que, este no sería el primer rumor de ataque de celos que pesa sobre los hombros Tekashi69. Supuestamente y según denunciaron los productores de Diamond La Mafia a las autoridades en República Dominicana, la agresión de Tekashi y su equipo fue ocasionada también por los celos.

En la primera entrevista que realizó Tekashi 6ix9ine tras su salida de la cárcel en La Vega, habló con Santiago Matías y el resto del equipo en Alofoke Radio Show. Ahí admitió que es él quien vigila y controla los intereses profesionales de Yailin la más viral.

Asegura que, si él considera que alguien alrededor no le conviene a ella o a su carrera, simplemente lo despide. En el pasado sucedió con un relacionista público de Yailin la más viral y también con su vestuarista está de confianza.

A eso ahora le ha seguido esta aparente enemistad entre Santiago Matías de Alofoke Radio y Tekashi 6ix9ine. Las redes sociales han estado divididas.

Fans aseguran que Tekashi demuestra amor verdadero a la Chivirika. Por otro lado, otros dicen que la cantante de género urbano debe dejar “la relación tóxica” que tiene con el cantante de origen mexicano.

Lo cierto es que, hasta el momento de cierre de esta nota, Yailin la más viral no ha emitido ningún comunicado específico al respecto.

