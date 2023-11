Tokischa se incomoda por pregunta de Yailin la más viral con reportera de Univision

Tokischa Popola estuvo en los “Latin American Fashion Awards”, que se realizaron en República Dominicana. Ahí fue cuestionada por una reportera del show Univision El Gordo y La Flaca. Esto, sobre si estaba en mente una colaboración con la también dominicana, Yailin la más viral.

Ante la pregunta, la intérprete de “Desacato Escolar” se incomodó, evidentemente, y dijo que: “No”. Además, preguntó: “¿Quién?”. Negó rotundamente esta colaboración.

Recordemos que ambas son cantantes de Género Urbano, han manejado mucho el Trap y también el Dembow. Así que no sería muy loco pensar en colaboración entre Tokischa y Yailin. Sin embargo, claramente, Tokischa no solo no sabe de esto, sino que pareciera no querer hacerlo.

Tokischa Popola en el after party secreto de Amazon Music durante el Festival Coachella 2023. Crédito: Peru Williams. | Cortesía

Tokschisa dio el tiempo en Despierta América antes de hablar de Yailin

Todo esto surge después de que Tokischa Altagracia Peralta Juárez, como se llama realmente la cantante, cumpliera uno de sus sueños. O al menos eso es lo que dice. Dar el tiempo en un canal de televisión.

Así que, indicando cuáles eran los lugares más fríos, más calientes y dónde iba a llover, Tokischa fue reportera del clima.

Señalando en la pantalla del programa Despierta América de Univision, dame una manera muy divertido, dio las condiciones climáticas a los televidentes de la mañana.

“Hola. Soy Tockicsha para darles el tiempo. Para que sepan lo que va a pasar con las temperaturas. Nieve. Va a hacer frío…“, comenzó diciendo la cantante.

Colaboraciones pasadas de Tokischa

Tokischa es una cantante que crecimiento. No hecho demasiado ruido comparado con otros artistas del género urbano. Pero también es cierto que hecho unas colaboraciones muy poderosas.

Una de ellas fue con el cantante de regional mexicano, Natanael Cano en el tema “Kilos de Amor”. La otra nada más y nada menos que con “La Reina del pop Madonna” llamada “Hung Up on Tokischa“, con la cual se levantaron algunos rumores de romance.

El videoclip tiene muchas imágenes sugerentes de alguna cercanía entre las cantantes. Además, durante un programa de televisión en España, Tokischa llamó por teléfono a la propia Madonna y esta atendió.

Tienen meses que no publica fotos juntas o de fiesta, pero claramente la cercanía entre ellas existió. Por otro lado Yailin la más viral también ha realizado colaboraciones.

Tokischa colaboró con el ex de Yailin la mas viral, Anuel AA

Fue justamente con su ex Anuel AA y Ñengo Flow que Tokischa hizo otra colaboración potente. Se llama “Delincuente”. El propio cantante le dio la oportunidad de estar en uno de sus conciertos de “Las Leyendas Nunca Mueren”.

Así que, no sabemos si es que ya, definitivamente, se inclinó hacia el lado del ex de Karol G. Esto, una vez se hicieran públicos todos los conflictos que han existido entre Yailin y Anuel.

Y ya que llegamos a este punto, Yailin la más viral pasó un fin de semana de lujo en la playa en compañía de sus mejores amigos y su “colaborador musical”, Tekashi 6ix9ine. Este salió de la cárcel y dejaron saber que estaban más unidos que nunca con la dominicana.

Sigue leyendo:

· En bikini, Yailin la más viral incendia el Instagram con nueva canción: “Me puse más buenota”

·Natti Natasha y Tokischa enloquecen calles de República Dominicana grabando “No Pare Remix”

·Tokischa, Young Miko y Bad Gyal elevan la temperatura al juntar poderes en “Chulo pt. 2”

·Sebastián Yatra llegó en tacones, Tokischa con bigotes y Noel Schajris sin camisa al Premio Lo Nuestro

·Tokischa llegó sorpresa al after party secreto de Coachella que hizo Amazon Music. Fotos