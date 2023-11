AMLO condena el cierre de la cuenta de X del expresidente Vicente Fox: “No debe haber censura”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra del cierre de la cuenta de la red social X (antes Twitter) del expresidente Vicente Fox, a quien se le canceló debido a que el exmandatario panista hizo comentarios misóginos al llamarle “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, aspirante presidencial del partido político opositor Movimiento Ciudadano.

“No, está mal, no deben cerrarla, yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión”, señaló el mandatario mexicano.

Desde Palacio Nacional, López Obrador insistió en que está en contra de la censura y sugirió a Vicente Fox aprender a autolimitarse con sus comentarios y no volverlo a hacer porque dijo, se puede provocar un efecto boomerang donde sus mensajes “extravagantes, groseros” se pueden regresar.

“Uno tiene que aprender a autolimitarse, ojalá y no lo vuelva a hacer. Lo que quiero decir es que no debe haber censura y que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de boomerang, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera, por eso hay que aprender a auto limitarnos y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios pero no enemigos”, sugirió.

“Acuérdense de la frase bíblica, ´amar al prójimo como uno mismo´ y por mucho enojo que haya, que respiren profundo, que cuenten hasta 10 o un tafil o pasiflorina”, ironizó.

En su conferencia mañanera, el jefe del ejecutivo mexicano recordó que él se opuso al cierre de la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump y hasta votó a favor de que se la regresaran.

“Cuando cerraron la cuenta del presidente Trump me opuse y aquí lo manifesté, y no solo eso, cuando en Twitter el nuevo directivo, nuevo dueño, Elon Musk, llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta a Donald Trump, voté a favor de que le regresaran su cuenta y lo dejé en mi red de manifiesto, prohibido prohibir como se decía en la época de los liberales, la prensa se corrige con la prensa”, recordó.

Fue el pasado lunes 27 de noviembre de 2023 que la cuenta del expresidente Vicente Fox fue cancelada tras una denuncia presentada por Jorge Álvarez Máynez, coordinador de precampaña de Movimiento Ciudadano del aspirante presidencial, Samuel García, ante la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTCE) en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Presentamos una denuncia contra @VicenteFoxQue por los ataques que hizo a Mariana Rodrguez en razón de su género.



No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado.



Su desesperación debe tener límites: pic.twitter.com/lSdH1E0D31 — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) November 27, 2023

En la denuncia, Álvarez Máynez acusó a Vicente Fox de violencia política de género en contra de la influencer Mariana Rodríguez, esposa del aún gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Sigue leyendo:

– AMLO acusa al expresidente Fox y medios de estar como “zopilotes” en la tragedia de Acapulco: “¡Ya basta de eso!”

– AMLO confía en lograr la “hazaña de poner de pie a Acapulco” tras informar que subió a 43 los muertos por el huracán Otis

– AMLO anuncia acciones para Acapulco tras el paso del huracán Otis: “Lo vamos a poner de pie, no están solos”