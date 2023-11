Exjugador del Real Madrid lamenta que Santiago Giménez no haya llegado al conjunto merengue

Santiago Giménez es uno de los futbolistas mexicanos en mejor estado de forma en la actualidad. El exjugador de Cruz Azul se roba la atención de los medios luego de cada jornada. El azteca ha sido vinculado con varios equipos, uno de ellos el Real Madrid, y Francisco Buyo Sánchez lamentó que el mexicano no esté todavía en el conjunto merengue.

El “Bebote” salió de Cruz Azul al fútbol europeo y no ha decepcionado con su rendimiento. El delantero mexicano tuvo una gran primera temporada con el Feyenoord de Países Bajos. En esta segunda campaña, el azteca está reafirmado su condición como una de las jóvenes promesas del fútbol mundial.

El goleador mexicano fue pretendido por varios clubes en el mercado de verano. Equipos calificados en la “primera línea” del Viejo Continente mostraron su deseo de adquirir los servicios de Santiago Giménez. El Atlético de Madrid era el principal postor, pero los reportes no descartaban la apuesta del Real Madrid.

Al finalizar el mercado de traspasos ninguno de los equipos interesados concretó una oferta por el azteca. El “Bebote” seguía siendo una apuesta, pero con sus buenos rendimientos en la temporada varios analistas se arrepienten de que los clubes no concretaran su traspaso. Uno de ellos fue el exfutbolista Francisco Buyo Sánchez.

“Era un jugador para ficharlo el año pasado por €20 millones de euros ($21 millones de dólares, aproximadamente). Con 22 años le hemos visto jugar en el área, la aguanta de espaldas, arranca de medio campo, tiene una velocidad tremenda“, fue la principal preocupación de Sánchez expresadas en El Chiringuito.

Francisco Buyo Sánchez es un respetado arquero del fútbol español. El guardameta jugó en Betanzos, Mallorca, Deportivo la Coruña, Huesca, Sevilla y Real Madrid. En el conjunto merengue Sánchez estuvo desde 1986 hasta su retiro en 1997.

Santiago Giménez incrementa su valor

El goleador del Feyenoord de Países Bajos está en la temporada de confirmación. El exjugador de Cruz Azul está aumentando su valor considerablemente por su aporte con el conjunto neerlandés. Santiago Giménez cambió competiciones como la UEFA Europa League por la mítica UEFA Champions League.

Pese a que no pudo marcarle goles al Atlético de Madrid en la última jornada de la Champions, el “Bebote” viene de concretar un Hat-Trick en la Eredivisie. La víctima del mexicano fue el Excelsior de la primera división del fútbol de Países Bajos.

Santiago Giménez ha marcado 18 goles en lo que va de temporada. El mexicano tiene estos grandes registros en solo 16 partidos jugados. En su segunda campaña con el Feyenoord, el “Bebote” acumula un promedio goleador de un gol por partido.

Evidentemente, esto ha hecho que el valor del delantero azteca haya aumentado. El exjugador de Cruz Azul está valorado actualmente en poco más de $42 millones de dólares. El Feyenoord tiene “amarrado” a su delantero hasta junio de 2027 que es la fecha en la que se acaba su contrato. El club que quiera al mexicano deberá negociar con el conjunto neerlandés y deberá colocar una gran suma de dinero sobre la mesa, el principal lamento de Francisco Buyo Sánchez.

El Real Madrid necesita un delantero

El histórico conjunto español no tiene cubierto una de las posiciones más importantes de su plantilla. Con la salida de Karim Benzema, el conjunto merengue no ha podido llenar un vacío importante en la delantera. El goleador francés se fue a Arabia Saudita y el club no ha podido encontrar un reemplazo a su altura.

El Real Madrid fichó a Joselu para esta temporada. Sin embargo su aporte no ha sido el esperado. El español solo tiene 5 goles en 17 partidos. No está de más mencionar que Joselu tiene 33 años. Santiago Giménez surge como una alternativa de lujo en la delantera y con una gran proyección.

