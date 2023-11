Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de noviembre de 2023

Piscis

Mis soñadores del amor, la conexión espiritual se intensifica. Sintoniza con las emociones más profundas y deja que la intuición guíe tus encuentros amorosos. Un viaje místico con tu ser querido podría abrir puertas a la pasión celestial. Asume tus responsabilidades y aprende a poner en su lugar a personas envidiosas que un día fingen ser amigos y otro ni te hablan. Es importante que no te dejes recriminar por nadie ni que te juzguen pues solo tú conoces el camino que te ha tocado recorrer para llegar donde estas, la vida te llenará de grandes sorpresas en estos días, entre ellos, la entrada de una lana y la posibilidad de emprender un viaje. No te culpes de errores del pasado. La vida está llena de nuevas oportunidades y se te han presentado muchas pero las has dejado ir por estar ocupado atendiendo y resolviendo los problemas de otras personas. Cambios importantes en el área de la economía. Ten cuidado con pensamientos fuera de lugar que solo pueden ocasionarte problemas, si tienes pareja y desconfías de ella no tiene caso seguir ahí. Nuevos amores se aproximan en tu vida, no te vayas como gorda en tobogán que puedes terminar herido o herida.

Acuario

Mis visionarios del amor, la originalidad es tu carta de presentación. Rompe las reglas en el romance y encuentra formas únicas de expresar tu deseo. La creatividad te llevará a nuevas alturas. Te vienen cambios en los cuales conocerás la verdadera cara e intenciones de una persona, te va a decepcionar mucho. Aprende a ver más por ti y deja que el mundo siga su curso. Momentos importantes pues iniciarás una etapa muy bella llena de cariño y amor por parte de quienes te rodean, no te sientas mal sino obtienes el cariño de alguien en especial tu da lo que puedas y cada quien siga su camino. Persona de tu pasado regresa y te hará ver tu suerte. Es posible que el sábado o domingo cene pancho, ten cuidado porque andará todo muy fértil y podría resultar sorpresa en 9 meses. No te dejes caer ni vencer y ve tras tus metas y objetivos ya sea amor, trabajo o dinero que si te lo propones lo conseguirás en un corto periodo. La vida te compensará unas buenas obras que hiciste en tu pasado, están por llegar nuevas personas a tu vida las cuales te dejarán muchos aprendizajes. Ten cuidado con tu familia, la has descuidado mucho por atender asuntos que no te ayudan ni te dejan nada bueno. Mujer de piel blanca podría ponerte ciertos obstáculos en tu camino, se más precavido o precavida y aléjate de chismes que podrías enfrentar ciertos problemas en tu familia o con amistades.

Capricornio

Mis cabras pragmáticas, la sensualidad se mezcla con la estabilidad. Construye una base sólida en el amor y deja que la pasión crezca de manera constante. Un enfoque práctico puede conducir a momentos íntimos inolvidables. Tu carácter tan fuerte y tan débil a la vez, te gusta ser líder en todo y tener el control, en tu camino te has topado con toda clase de personas sin embargo no has sabido encontrar la plenitud y la felicidad, recuerda que la felicidad no es eterna así que disfruta los momentos buenos que tengas. Cada día más fuerte, haz cambiado mucho en estos últimos meses y eso se debe a la vida que has llevado, es complicado que te hagan tonto o tonta pues sabes bien detectar cuando te mienten o quieren pasarse contigo. Si has tenido problemas con tu pareja ya no te preocupes que las cosas comenzarán a solucionarse, eres bien orgulloso u orgullosa y no sabes pedir disculpas y eso en cierto grado es lo que te afecta mucho. Pon los pies en la tierra y no pongas disfraces de cordero a los lobos, algunas veces te encanta estar con quien solo te daña la vida y te hace sentir mal, te encanta el dolor y la mala vida. Un negocio se va cocinar en próximas fechas y la posibilidad de mejorar los ingresos de una manera bastante buena. En las últimas semana del año se te presentarán grandes oportunidades de crecimiento personal no las desaproveches pues oportunidades así no se te volverán a presentar pronto.

Sagitario

Mis aventureros del amor, la emoción está en el horizonte. Experimenta nuevas formas de conexión y aventúrate en terrenos desconocidos. La pasión ardiente te espera si te atreves a explorar. Una persona de tu pasado te piensa mucho sin embargo te guarda ciertos rencores que no lo dejan acercarse a ti. Deja de ser manipulado por quienes te rodean, algunas veces te atontas muchísimo y por “amor” te dejas manipular a la imagen y semejanza de las demás personas. Si ya tienes pareja ponle más atención, tu pareja es muy de necesitar que le muestres tu cariño y atención y le digas cuanto le quieres y le ames, no des por hecho que sabe o conoce tus sentimientos. No tomes ninguna decisión en estos momentos que no es el momento para hacerlo pues todo podría resultar en tu contra; en las cuestiones sentimentales espera que termine el año si tienes que decidir entre una u otra persona. Este fin de semana conocerás la verdad sobre un secreto que estaba oculto, después de descubrir dicha verdad irás por un camino más afectivo, no te compliques la existencia y busca la manera de estar más seguro de ti. No descuides dieta ni ejercicio pues estás en una etapa muy culeis en la que estas subiendo mucho de peso y solo una buena dieta y ejercicio podría hacerte llegar a tu peso ideal.

Escorpio

Mis amantes intensos, la conexión profunda te llama. Explora tus deseos más profundos y comparte tus secretos más íntimos. La autenticidad y la vulnerabilidad fortalecerán tus lazos amorosos. Entrarás en una etapa muy perra en la cual tu palabra tendrá mucho peso, si antes dudaron de tu fidelidad y de tu palabra hoy en día las personas que te rodean se darán cuenta de tu sinceridad. Amistades falsas donde sea encontrarás, debes aprender a quitar de tu lado todas esas personas que constituyen una piedra en tu vida. No expreses lo que no sientes, habla siempre con tu corazón, sueles expresar sentimientos que no sientes por no hacer sentir mal a tu pareja o amistad. Debes aprender a quererte un poco más y ser tú la prioridad en tu vida, te dejas manipular muy fácilmente y al final terminas haciendo lo que los demás quieren. Deja de esperar algo de los demás pues solo de esa manera lograrás encontrar la verdadera felicidad. Si tienes pareja y esta no te da lo que necesitas, ya no pierdas más tú tiempo, eres demasiado exigente en el sexo pero sabes agradecer lo que recibes de la mejor manera. No te dejes mal influenciar por personas que te rodean pues podrían hacerte cambiar la manera de pensar sobre cierta persona que te interesa mucho. Es momento que comiences a ver la vida de otra manera y te centres en eso que has tenido en tu mente pero que por mil razones no has logrado concretar del todo.

Libra

Mis artistas del amor, la armonía es tu palabra clave. Busca la belleza en todo, desde la conversación hasta la intimidad física. Equilibra el dar y recibir, y verás cómo florece el romance. Una amistad seguirá fregando la mauser con depresiones tontas y pidiéndote consejos, trata de darle tu opinión pero no te metas mucho en esas cuestiones pues podrías salir perjudicado o perjudicada. Date la oportunidad de conocer más a esta persona y te llevarás grandes sorpresas. Tienes muchas metas y proyectos en puerta entre ellos el cambio de ciudad o de casa, piensa bien qué te conviene más pues podrías cometer un error al tomar decisiones apresuradas. Amor del pasado retorna y sentirás la necesidad de intentar eso que antes no se dio porque tú ya tenías una relación. Tienes muchas oportunidades para ser feliz pero eres bien mendigo y a veces tu humor no te funciona. Un amor del signo de agua (Piscis, Cáncer o Acuario) podría ser lo que necesitas para encontrarte a ti mismo, sin embargo al poco tiempo se irá por falta de compatibilidad. Vienen cambios en cuestión de actitud pues te caerá el veinte de que es momento de sentar cabeza. Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor, date la oportunidad de conocer a quien te rodea pues no te has dado cuenta de que ahí está lo que has buscado desde hace mucho tiempo en personas equivocadas.

Virgo

Mis almas perfeccionistas, el amor está en los detalles. Presta atención a los pequeños gestos y encuentra la belleza en la simplicidad. Un toque de sensualidad en la rutina diaria hará maravillas. Posibilidad de un viaje o salida el fin de semana. Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico. Una llamada, mensaje o inbox de una persona que acabas de conocer o conocerás te podría alegrar el día. Vienen cambios importantes entre ellos la oportunidad de mejorar en los aspectos del trabajo y de los dineros. Es importante que inicies a la brevedad un periodo de cambios en el cual no te dejes influenciar ni manipular por ninguna persona, algunas veces haces mucho caso a comentarios tontos que solo te llevan por caminos equivocados. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que no dejes pasar nada en esta etapa de tu vida. Es importante que te des la oportunidad de cerrar ciclos del pasado y olvidar todas esas cuesiones que no te dejaron avanzar o personas que te engañaron y traicionaron, viene un ciclo muy perro para ti en el cual conocerás nuevas personas entre ellas un nuevo amor que te enseñará a ver la vida de otra manera.

Leo

Mis leones magnéticos, el glamour y el romance te rodean. Es el momento de brillar en el amor. Sorprende a tu pareja con gestos grandiosos y deja que la pasión te lleve a lugares inexplorados. Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo a la miércoles hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir, de hacer y deshacer, pero recuerda que al iniciar otro día comenzarás de cero. Aprende a valorar a las personas que te rodean y siempre están a tu lado y mandar a la miércoles a quienes solo te buscan por interés. Un sueño te avisará sobre ciertos acontecimientos que están por suceder en tu vida. Este próximo fin de semana es perfecto para la consolidación de muchas metas que tenías desde hace tiempo, concluirás cosas que tenías a medias y lograrás ser el centro de atención. No te detengas por nadie y no te compares con otras personas. Si ellos no pudieron lograrlo no significa que tú tampoco lo vayas a lograr. No te dejes influenciar por comentarios de amistades, aprende a tomar tus propias decisiones y lo que tu corazón te dicte. Vienen momentos del día en que te sentirás algo solo o sola, recuerda que la vida te pone pruebas para que valores a las personas que te rodean no las desperdicies y muestra tus sentimientos por las personas que quieres.

Cáncer

Mis cangrejitos sensibles, tu intuición está en su punto máximo. Sigue tus corazonadas en el amor y deja que la conexión emocional te guíe. Un baño romántico o una cena a la luz de las velas será el escenario perfecto. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso. No te compliques tanto la existencia, si esa persona te quiere te buscará y hará todo lo posible por estar a tu lado, sino simplemente pondrá escusas para mantener la relación en el aire. No permitas que el pasado y las malas rachas que has vivido te quieten la ilusión de iniciar de cero. Es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque va valer mauser y va ser difícil que salgas de esa situación. Momento de poner las cosas en claro y saber hacia dónde te diriges, no niegues la existencia del amor pues tarde o temprano te tocará tragarte tus palabras, algunas ocasiones sueles ser demasiado impulsivo y orgulloso y eso te detiene a poder mostrar tus sentimientos pues sueles buscar los defectos de las personas antes que sus virtudes. Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su mendigo camino que cumplieron con su ciclo. Posibilidad de aflojar la caricia con una amistad.

Géminis

Mis Géminis juguetones, la comunicación es la clave. Expresa tus deseos de manera creativa y déjate llevar por la seducción verbal. Unas palabras bien elegidas pueden encender la llama de la pasión. Sufriste mucho en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona. Ya deja la huevonería y ponte las pilas pa lograr tus metas y tus planes. No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información. Te la pasas quejándote de todo pero no haces nada para cambiar eso. Te reencuentras con ex pareja y te darás cuenta que has olvidado y que ya no sientes ni mauser por el o ella; podrás ver que el karma ha hecho su trabajo. No te preocupes tanto por el futuro y vive tu presente, los proyectos comenzarás a darse poco a poco pero no bajes la guardia en ningún momento. Una amistad te mostrará cuanto te quiere con una acción que realizará. Es momento de despojarte de cuestiones de tu pasado, no te culpes tanto y aprende de los golpes que te da la vida. Una expareja te ha recordado mucho sin embargo teme acercarse a ti, el karma le ha dado buenos golpes. No te culpes de errores que no son tuyos ni te dejes manipular por nadie, tú tienes el control de tu vida y solo tú decides hasta dónde quieres llegar.

Tauro

Mis Tauro terrenales, este es tu momento. La sensualidad está en el aire y tus sentidos están en alerta máxima. ¡Disfruta de la conexión física con tu ser querido! Enciende velas, pon música suave y deja que el romance florezca. Cambios importantes en tu vida, te darás cuenta que la persona que te rodea y pretendes no sirve ni para fregar a su madre, empezarás a ver a las personas como sin y secamente, te llevarás grandes sorpresas y decepciones pues se les caerá la mascara a muchas de ellas. Confía en quien siempre está ahí y no en quien te busca solo cuando te necesita. Siempre que busques encontrarás. Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí. Cuídate de dolores de articulaciones y eleva más el consumo de calcio, puede haber problemas en tus huesos. No te confundas en tus sentimientos, deja en claro qué es lo que quieres y buscas en esa persona que tanto te atrae, algunas veces das todo esperando recibir lo mismo y te fallan. Te va a caer en la punta un comentario muy tonto de una amistad. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos.

Aries

Mis guerreros ardientes, la pasión se desata. En el amor, no te contengas, Aries. Deja que tu fuego interno ilumine la habitación. Encuentra nuevas formas de expresar tus deseos y tu pareja se quedará boquiabierta. Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa. Momento en los cuales deberás de atender todos esos sueños que has tenido y que por flojera y falta de interés y de ganas no has logrado concretar al 100. Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar. Te vienen cambios en tu estado de ánimo, podrías meterte en problemas por andar hablando de más sobre cierta amistad, sino estas seguro o segura de la información quédate callado o callada y no digas nada. Cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros porque podrías estar apostando por algo que lejos de darte ganancias solo te dejará ciertas perdidas. Visitas inesperadas en esta semana. No caigas en provocaciones tontas pues esta semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter, pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa. Ten cuidado con amistad de piel blanca pues podría llenarte el buche de piedras con información que no es cierta. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día.