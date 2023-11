Wrapped 2023: Spotify reveló cuáles fueron los artistas más escuchados del año

Spotify ha dado a conocer hoy su esperada campaña Wrapped 2023, revelando los detalles más destacados de cómo más de 574 millones de personas en todo el mundo han experimentado la música a lo largo del año. Esta campaña no solo es un vistazo a los gustos y preferencias musicales de los usuarios, sino que también celebra el impacto global de la música latina, que ha alcanzado nuevos niveles de popularidad en el 2023.

El 2023 ha sido un año fenomenal para la música latina a nivel mundial. Un dato impresionante es que ha habido 9 canciones latinas que alcanzaron la posición número 1 en la historia de Spotify, marcando un hito sin precedentes. Entre los 50 artistas más reproducidos globalmente, 16 son de origen latino. Bad Bunny lidera la lista en la posición #2, seguido por Peso Pluma en el puesto #5. Este aumento del 60% con respecto a 2022 resalta la creciente influencia y popularidad de la música latina en la plataforma.

El género latino ha experimentado hitos significativos a lo largo del año. Entre enero y julio, la música latina alcanzó un éxito número uno al mes en Spotify, destacando éxitos como “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap y Shakira, y “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado y Peso Pluma, que se convirtió en la primera canción de Música Mexicana en llegar al primer lugar de las listas globales, manteniéndose durante 51 días en la cima.

Récords

Bad Bunny se posiciona como el artista latino más reproducido a nivel mundial, con una presencia destacada en las listas de éxitos. Su álbum “Un Verano Sin Ti” se ha convertido en uno de los álbumes más escuchados globalmente en Spotify, consolidando aún más su estatus como líder en la escena musical. Además, KAROL G mantiene su título como la artista latina femenina más reproducida por cuarto año consecutivo, con su álbum “Mañana Será Bonito” estableciendo un récord al convertirse en el álbum latino más reproducido en un solo día por una artista femenina.

La influencia de la música latina se extiende a la generación Z, con 12 artistas de música latina entre los 50 artistas más escuchados por la audiencia de 18 a 24 años. Bad Bunny, Peso Pluma y Feid figuran entre los favoritos de esta generación, consolidando la posición de la música latina en la cultura joven.

Estadísticas del Spotify Wrapped 2023:

A nivel global, los artistas más escuchados incluyen a Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake y Peso Pluma. En el ámbito latino, Bad Bunny lidera seguido por Peso Pluma, Feid, KAROL G y Junior H. Entre las canciones más escuchadas a nivel mundial, destacan “Flowers” de Miley Cyrus, “Kill Bill” de SZA, “As It Was” de Harry Styles, “Seven (feat. Latto)” de Jung Kook y “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado y Peso Pluma. Los álbumes más escuchados globalmente incluyen “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, “Midnights” de Taylor Swift, “SOS” de SZA, “Starboy” de The Weeknd y “MAÑANA SERÁ BONITO” de KAROL G.

Spotify Wrapped 2023 es un testimonio del impacto global de la música latina y cómo los usuarios de todo el mundo han conectado con estos vibrantes ritmos y artistas a lo largo del año.

