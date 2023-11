Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de noviembre de 2023

Aries

No te culpes por errores que ya fueron aprende perdonar cualquier equivocación que cometiste. Recibirás noticias de una persona que significa mucho para ti y ha estado algo distante. Después de hoy cambiará tu actitud con una persona con la que ponías cierta distancia. Es momento de iniciar de cero, deshazte de todo eso que te detenga en tu camino, no alimentes sentimientos que no te van a llevar a ningún lado ni te has ilusiones con personas que no dan pie a eso. Cuida mucho tu parte sentimental pues podrías sufrir grandes decepciones al darte cuenta que muchas personas que considerabas buenas resulten ser tus peores enemigos. Ya no te compliques tanto la vida y la existencia, has tenido oportunidades para ser feliz, pero las has dejado ir por estar ocupado con personas que solo te arruina y daña tu paciencia. No se ve un terreno claro en el amor sin embargo con el paso de los días te darás cuenta de que no necesitas de una persona a tu lado para ser feliz. Un viaje se visualiza muy pronto y se materializa un gran sueño, ya no permitas que tus planes se queden en el camino, trabaja en ellos y cúmplelos ahora.

Tauro

El karma te hará ver tu suerte en próximas semanas y te cobrará en las cuestiones sentimentales pues una relación se vendrá al fracaso o no lograrás concretar nada en las próximas semanas. Amoríos de una noche se aproximan, recuerda que tú eres muy de esas personas, requieres estabilidad emocional y saber hacia dónde te diriges, inconscientemente has dañado a varias personas con tu frialdad, no sigas viviendo con esa guardia siempre, si te lastimaron en tu pasado eso no significa que volverá a suceder. Amores nuevos y cambios en amistades estarán a la orden del día. Los sueños y metas son tuyos y no de tu familia, pareja o vecino así que concéntrate en cumplirlos y no pierdas tu tiempo en banalidades o cuestiones que no te dejan nada de provecho. Hay momentos en que te desesperas por no ver en claro tus metas y sueños y eso se debe a que no tiene un proyecto de vida planteado.

Géminis

Ten mucha fe en tus actos y en tu perseverancia pues dentro de muy poco recibirás una sorpresa y verás materializados muchos de tus sueños. Recuerda quien eres y de dónde vienes. Es momento de poner las cosas en claro con las personas que te rodean, vienen días de muchos cambios que trae consigo estas fechas, la vida es justa y tarde o temprano podría poner en tu camino a la persona que necesitas para ser feliz. Hay una persona que se te acercará a contarte chismes de una amistad, no creas todo lo que escuches, recuerda que la gente con tal de fregar suelen ser muy perras. Ten cuidado con tus cambios de humor pues podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Noticias de una persona del pasado que podría traerte dolores de cabeza y preocupaciones, no dejes la puerta abierta para quien no merece entrar de nuevo a tu vida, aprende a valorarte como persona y ser humano para que no te pongas de oferta por nadie que valga la pena.

Cancer

Una persona del pasado con quien no se concretó una relación regresará en los próximos días, necesitas ponerte las pilas y ser muy astuto pues podrías alejarlo o alejarla con ciertos desplantes. Ten cuidado con perdidas materiales pues estarán a la orden del día. Tuviste la oportunidad de ser feliz con persona de otro sitio que te quería para algo padre o quizás esté por llegar, pero te encanta la mala vida, por eso siempre terminas solo o sola. Ten cuidado con cambios de humor y con la llegada de una persona de piel morena clara, no tiene buenas intenciones y podría meterte en problemas graves. Es probable que te lleguen noticias de un familiar sobre cierta enfermedad que te podría incomodar. Aprende hacer tu guardadito para que diciembre no te agarre de bajada. Ten cuidado con tu corazón, lo has tenido muy expuesto en los últimos meses y eso podría haber creado un escudo que no permitirá que nadie se acerque, tienes miedo a enamorarte y sufrir, y con justa razón la vida no te ha tratado del todo bien.

Leo

Ten cuidado con cambios en el trabajo pues mucho estrés podría traerte alguna enfermedad. Ya no creas en chismes ni en palabrerías de quienes se acercan a ti, hay personas muy cabr**onas que solo buscarán acercarse a ti por interés o para sacarte algún tipo de información. Debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarías muy pronto. No le entres tan duro a la comida pues recuerda que sueles subir muy pronto de peso y para bajar es el pedo. Un familiar te hará cometer un coraje, ni te estreses no vale la pena, se te pasará pronto. No caigas por nadie, ni te dejes manipular, eres una persona muy fuerte y dentro de poco lograrás consolidar la madurez que tanto te ha hecho falta. Vienen movimiento en los dineros que te ayudarán mucho a salir de una situación económica. El pasado retorna, pero podría estar ahí tu felicidad, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos no desaproveches las nuevas oportunidades. Podrías ser víctima de robo o de accidente. Ya deja de buscar información de personas de tu pasado no hay nada que te importe saber de ellos o ellas, preocúpate por tu vida y por lo que está pasando en ella. Muchas posibilidades de embarazo en la familia y la oportunidad de cambiar cierta cuestión negativa de una persona de tu familia con un consejo que le darás.Una persona de piel blanca te dará una gran alegría. Un familiar necesitará mucho de tu apoyo moral y de tus palabras. Podrías sentir necesidad de alguien del pasado. Subida de peso, dolores musculares y cansancio mental se aproxima.

Virgo

No te confundas en tus sentimientos, algunas veces la soledad te agobia tanto que sueles creer estar enamorado cuando lo que sucede es que te sientes solo o sola. Cuida mucho a tus amistades pues por tu falta de tiempo podrías alejarte de ellas y cuando regreses ya no será como antes. Nuevos amores en camino y la posibilidad de concretar una relación con un apersona que conocerás mediante una amistad. Ya no tengas miedo a decir lo que sientes, que te vaga madr**es a quien no le guste escuchar tus verdades que le busque, recuerda que no veniste a darle gusto a nadie. La calma ha regresado poco a poco a tu vida, la vida te ha cobrado lo que le salías debiendo en el pasado y es momento de ser feliz y disfrutar las oportunidades que te irán llegando, con el paso de los días te darás cuenta que a la única persona que necesitas en tu vida para ser feliz es a ti y a nadie más. Ten cuidado con tu alimentación necesitas cuidarte mucho para evitar seguir subiendo de peso, se te está haciendo bolas el engrudo bien feo. No busques motivos para pelear con tu piores nada mejor busca razones y momentos para estar bien feliz y entre-piernados. Aguas con los celos que solo te hacen ver como una persona insegura de lo que eres.

Libra

Vienen cambios en el ámbito laboral y mejoras de ingresos. Conocerás nuevas amistades y otras saldrán de tu vida. No te preocupes por el pasado al final lo hecho está hecho. El futuro es incierto así que no te estreses por eso. Andarás algo estresado o estresada por tu trabajo y por lo que sucede en la vida, has conocido a personas pero no se logra concretar nada y eso se debe a que no es momento ni ha llegado la persona indicada. Deja de darle caldo de calzón a medio mundo centra tu tiempo y energía en una sola persona pero ten presente que si esa persona no muestra el más mínimo interés nada tienes que seguir haciendo ahí. Te invitarán a un evento social y se enfermará un familiar o amistad. No te adelantes en los planes y llévatela tranquila sino solo la vas a regar bien feo, ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando te necesitan, no permitas que se sigan aprovechando de ti. A veces te atontas mucho y das entrada o prioridad en tu vida a quien no se lo merece y descuidas a quien siempre está a tu lado. Si esa persona no te masca, no te busca, o no hace nada por acercarse o verte nada tienes que andar haciendo ahí de arrastrado o arrastrada, necesitas valorarte un friego y quererte más, no permitir que abusen de tus buenos sentimientos.

Escorpión

En tu trabajo siempre serás muy capaz y no te gusta dejar las cosas comenzadas, sin embargo te afecta un chin**gos los comentarios negativos hacia tu persona y no debería de ser así. Viene un viaje y la posibilidad de iniciar un negocio que tiene que ver con compra y venta. Es probable que la vida te ponga en una situación complicada pero te va ayudar mucho a entender y comprender muchas cosas pues , recuerda que no naciste para mendigar atención de nadie, date tu lugar y valórate. Posibilidades de aflojar en esta semana si es que tienes pior es nada, debes aprender que el amor lo vas a construir tu y no va llegar ya hecho, pon los pies en la tierra, el amor es muy distinto a lo que parece. No juegues con los sentimientos de las personas y si no te interesan no hagas como si realmente así lo fuera. Si bien es cierto que la vida te ha dado en la torre en cuestiones de amor y oportunidades también te ha regalado momentos bien felices que están bien grabados en tu mente. No confundas amistad con amor, cuida con quien te juntas y relacionas porque eso te puede ocasionar problemas grabes en tu familia.

Sagitario

Te apendej**jas mucho al pensar que las personas cambiarán por ti, recuerda que nadie tiene porque hacerlo, tu eres el que debe aprender a no andar de arrastrado por alguien que solo te saca de tu zona de confort y te da mortificaciones. Un viaje se aproxima pero solo para comprobar lo que ya sabes y te negabas aceptar. No tengas miedo a lo que la vida te pone a tu paso, el amor que vaya y chingu**e a su madr**eee, tu disfruta lo que viene y no temas a ser feliz con quien quiere estar a tu lado. El día que aprendas a ver que el amor no es una necesidad pues puedes vivir sin el te darás cuenta lo poco que has vivido. Si no tienes una relación ni te mortifiques que la vida está por ponerte en tu camino a esa persona que cambiará tus esquemas, solo busca la manera de verte bien y cambiar tus estados de ánimo que en logar de atraer a la presa la alejan. Aguas con jugar con el fuego porque hay posibilidades de que te des una buena quemada, deja de provocar algo que no vas a poder atender, no hagas promesas tontas que no están en tus manos resolver. Si esa persona no te llama y no te busca a la fregada y dale con lo que sigue, ten cuidado con perder tu tiempo que no estás para desperdiciarlo.

Capricornio

Dios ha sido bueno contigo pues a pesar de la vida difícil que has llegado has salido victorioso y has logrado cuanto te has propuesto y lo que falta. Aprende a contralar mucho tu caractaer, tienes un corazón de pollo y sueles ofenderte con facilidad cuando sobre pasan la línea contigo. Aprende a perdonar y a decir adiós desprenderte de todo eso que duele y daña y centra tu energía en ser feliz cueste lo que cueste. Amor con amor se paga y olvido, con olvido. Tu familia siempre ha de ser tu punto débil pero también deberás aprender a luchas por tus cosas, la felicidad debe de ser para ti, no te quedes con ganas de nada pero siempre con la guardia en alto sin dañar a quien no lo merece. Aprende a vivir de sus recuerdos y honrar sus vidas. Eres de un carácter complicado pues es demasiado cambiante, puedes ser la más blanca paloma pero cuando tocan tus fibras más nobles y las dañan sueles convertirte en el mismo demonio y destruir todo a tu paso sin importar lo que este a tu paso.

Acuario

Podrías ser víctima de una traición por parte de una amistad. Deja los malos entendidos y las traiciones en el pasado, comienza de cero y aprovecha lo que tienes a tu paso para consolidar metas y sueños. Estas en una etapa en la cual requieres reconciliarte con quien hace tiempo le fallaste o le hiciste promesas que no cumpliste. Si tu pareja ha estado algo extraña en estos días, necesitas poner las cartas en la mesa pues podría existir alguien más que le roba su tiempo y su atención, podrías tener competencia. Tu familia deberá de constituir lo más importante para ti, olvídate del mundo en estos días y centra tu tiempo en los que más quieres pues es tiempo invertido. Se arreglarán problemas con una amistad y un familiar te dará una grande sorpresa. En esta fecha es importante que medites tus errores y aciertos y te propongas cambiar esos defectos que no te han ayudado a mejorar tu persona y han alejado a personas importantes de ti. Siempre queriendo imponer tu voluntad y dar órdenes, es tu naturaleza y no puedes evitarlo. Momentos importantes se aproximan, deberás de pensar mucho las decisiones que tienes que tomar en tu vida pues podrías cometer grandes errores si te apresuras.

Piscis

Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Te esperan momentos muy fuertes pues habrá personas en tu trabajo o en tus amistades que querrán hacerte sentir mal por errores de tu pasado. Iniciaras el mes de diciembre con muchos sueños y anhelos y quitando de tu vida todo eso que te estorba. Tus errores son perdonables siempre y cuando de verdad te arrepientas a veces no lo haces de corazón. No descuides a tu familia y muéstrales cuanto te importan. Ten cuidado con chismes en la familia y con cambios de humor, podrían afectar tu circulo. Si tienes pareja y han existido problemas un detalle que está por llegar mejorará la relación. Momento en el cual deberás de quitar todo eso que te afecta o hace daño y has venido cargando todo este tiempo. Muchos de tus pensamientos sobre cierta persona resultarán ciertos, no te desanimes ni decepciones, recuerda que al final las cosas caen por el mismo peso. Si tienes una relación necesitas ponerte las pilas porque la monotonía esta fregando un friego sus días, la relación se ha tornado aburrida y sin sentido debido a que siguen haciendo siempre las mismas cosas.