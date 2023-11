Horóscopo de Mhoni Vidente para diciembre 2023: cómo termina tu signo el año

Mhoni Vidente te dice lo que le espera a tu signo del zodiaco en diciembre, el último mes del 2023. Conoce qué carta del horóscopo del tarot te estará gobernando, además tus días y números de la suerte.

Aries

En este mes te va a estar dominado la carta de la Torre, que significa que vas a crecer más en lo profesional y tu patrimonio económico.

Tus mejores días son 01, 03, 10, 20, 24 y 30 de diciembre; en estos días va a ser de grandes logros en tu vida. Tus números mágicos son 07 y 33, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles es Capricornio, Leo y Escorpio.

Diciembre, de estar con toda la buena actitud en todos los sentidos, recuerda que siempre en este mes se te da el amor sin límites y este mes vendrá a ti una pareja estable que hablará de formalizar, recuerda que tu signo es muy intenso y de carácter muy fuerte, por eso necesitas empezar a mediar esa forma de ser y tratar de ser más tolerante y no pensar de más en las situaciones complicadas.

Van a ser 31 días de mucho trabajo y estar ya preparando el cierre de año, recuerda que necesitas dormir más y hacer ejercicio para que tu mente está 100 por ciento en todo lo que vayas a realizar.

Recibes un dinero extra por cuestiones de trabajo y una deuda del pasado, tendrás a pagar todas tus deudas para y estar más tranquilo, cuídate de dolores de espalda y cuello recuerda que mucha tensión nerviosa, compras un boleto de avión para pasar Navidad con tu familia o irte con tus amigos de fin de año.

Tramitas papelería de pago de impuestos o de tu un crédito de casa, cuídate de los chismes, recuerda que tu luz es la envidia de los demás por eso es muy importante protegerte. Recuerda que el que se enoja pierde, trata de ser más paciente y más con tu pareja.

Tauro

En este mes te va a dominar la carta de la Templanza, que significa que la solución a tus problemas llegarán en estos días y podrás avanzar en tu vida personal.

Tus números mágicos son 05 y 29, tu color es el rojo y blanco, tus mejores días son 03, 05, 07, 21, 24 y 31 de diciembre, que va a ser de abundancia. Tus signos compatibles en el amor es Libra, Acuario y Virgo.

Diciembre de estar con mucho trabajo y tener exámenes finales de escuela, recuerda que tu signo siempre tiene que estar ocupado para que su energía pueda fluir más fácilmente y poder así avanzar en tus proyectos de vida.

Te invitan a salir de viaje para finales de mes; van a ser 31 días de muchas sorpresas agradables y emociones nuevas, recuerda que tú eres el toro del zodiaco y eso significa que necesitas siempre tener una pareja a tu lado para que puedas avanzar en tu vida personal; es porque tu signo lo caracteriza la sexualidad y pasión.

Recibes una noticia que un familiar se va a casar, ten cuidado con problemas legales trata de resolverlos antes que sea demasiado tarde, piensas mucho un amor del pasado recuerda que lo que no fue no será así trata ya olvidarlo y seguir con tu vida, recuerda que este mes te viene un premio en una posada o rifa.

Géminis

En este mes va dominar la carta del Carruaje, que te dice no te detengas y dejes el pasado en el olvido, que vienen momentos de estar en constante crecimiento profesional.

Tus días mágicos son 02, 11, 21, 25 y 31 de diciembre, tu color de la abundancia es rojo y naranja, tus números de la lotería es 10 y 17, tus signos compatibles es Capricornio, Acuario y Libra.

Diciembre, un mes lleno de recuerdos y de mucha convivencia familiar, recuerda que tu signo es el pilar de la familia por eso todo mundo acude a ti para hacer las fiestas y eventos importantes.

Van a ser 31 días de nuevas oportunidades de trabajo e ideas de poner un negocio, así que no lo dejes pasar y realices tus sueños.

Ten cuidado con enfermedades de piel y sexual, te recomiendo un chequeo con tu médico y así te quites de dudas.

Trata de no alterarte por cualquier cosa o no pelear recuerda que tu signo como son dos a la vez eso te hace ser muy cambiante en tu carácter.

Recibes un dinero extra por tu aguinaldo, empiezas a decorar tu casa de lo navideño, recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace tener la virtud de poder avanzar más que los demás en cuestiones de proyectos de trabajo, solo necesitas aplicarte más y no dejarte llevar por los vicios.

Te busca un amigo para pedirte un consejo de un divorcio, en el amor seguirás cosechando muchos recuerda que casi tu signo batalla para tener estabilidad emocional o mejor dicho quieres a todas o todos, recuerda que necesitas tener más control sobre tu temperamento.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Ermitaño, que te dice que estas avanzando en tus proyectos de vida, pero debes de ser más reservado y no caer en malos comentarios que tu luz seguirá brillando más que nunca en este tiempo.

Tus mejores días de diciembre son 01, 05, 14, 16, 21 y 30, tus signos compatibles es Sagitario, Piscis y Escorpio, tu color es el amarillo y azul, tus números mágicos son 14 y 19. Dos golpes de suerte en juegos de azar.

Diciembre, mes de renovarse por completo y sacar de tu mente los rencores, recuerda que es el mes del perdón y la convivencia con tus seres queridos y es el momento ideal para volver empezar.

Van a ser 31 días de muchas ideas nuevas para tu vida, recuerda que eres el creativo y comunicólogo del zodiaco y eso te ayudará a ser más profesional en tu trabajo, pero solo trata de concéntrate más y dejar a un lado el celular que te quita mucho tiempo.

Recibes un dinero por cuestiones de un trabajo extra trata de invertirlo en tu persona, ya no pienses en lo que no fue y ese amor no te valoro es mejor dejarlo atrás y buscar ya una pareja más estable.

Te recomiendo en este día primero de diciembre te cortes el cabello y te pongas mucho perfume para que así renueves por completo tu buena vibra. Recuerda ir a todas las fiesta y posadas que tendrás a sacar un premio es tu mes de suerte.

En el amor seguirás con tu pareja estable, cuídate de dolores de garganta o infección recuerda que es tu punto débil.

Leo

En el horóscopos del tarot te salió la carta de la Estrella, que significa que brillarás sin límites, que te prepares para un mes lleno de logros y sueños cumplidos, que solo tienes que saber guardar silencio y no platicar tus metas.

Tus mejores días son 02, 07, 21, 25, 27, tus signos compatibles son Aries, Sagitario y Leo, tu color de la suerte es naranja y azul, tus números mágicos para lotería es el 01 y 13.

Un mes lleno de emociones nuevas para tu vida, muchos viajes y personas nuevas en tu futuro; recuerda que tu signo siempre en el mes de diciembre es cuando se siente mejor y más porque eres el organizador de las posadas y eventos importantes, solo ten cuidado con los vicios y el alcohol porque tu signo no tiene control sobre eso.

Va a ser un mes de diciembre lleno de regalos y sorpresas agradables, ten cuidado con problemas del estómago e intestino, recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de llevar una alimentación más saludable.

Te invitan de viaje o te vas con tu familia a pasar Navidad. Trata de no jugar con los sentimientos de la personas, recuerda que si no quieres algo en serio con tu pareja, es mejor decirlo y llevarse como amigos.

Cuida a tu mascota porque a los animales les cae lo que no quieren a hacer a nosotros por eso te recomiendo que lo bañes con agua bendita.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que significa que vas a estar arriba en todo lo relacionado a mejores trabajos y la llegada dinero extra, así que aprovecha esa buena racha en tu vida.

Tus días mágicos son 02, 11, 14, 20, 21 y 25 de diciembre que van a ser mágicos, tus signos compatibles es Géminis, Tauro y Capricornio, tu color es el amarillo y rojo.

Diciembre, el mes que más espera tu signo porque es cuando tu energía positiva crece más y puedes realizar todo lo que tienes planeado, recuerda que a tu signo le gusta mucha la convivencia familiar y el estar siempre ayudando a tus seres queridos y este mes es la oportunidad de hacerlo.

Ten cuidado con las pérdidas y fraudes al momento de firmar algo de crédito, te buscan tus jefes o dueños de la empresa para darte un regalo y un bono por tu desempeño laboral, recuerda no le hagas caso a los chismes y dejarlos pasar y trata de controlar tu impulso de venganza.

Compras de última hora tus regalos de Navidad, si estás separado de tu expareja, trata de buscarlo y quedar en paz recuerda que diciembre es el mes del perdón.

Libra

En este mes de diciembre te salió la carta del Loco, que significa dinero extra sin límites y la llegada de nuevas oportunidades de trabajo, también esta carta te recomienda ser más tranquilo para tomar decisiones y empezar a madurar en tu vida.

Tus días mágicos son 01, 07, 14, 25 y 31 de diciembre, tus signos compatibles es Leo, Géminis y Acuario, tu color es el blanco y azul, tus números de la lotería 09 y 15 con dos golpes de suerte.

El mes de diciembre va a ser de muchas noticias agradables, recuerda que estás en el momento ideal de ser alguien en la vida y este mes se te va a dar la oportunidad que tanto estabas esperando y más en lo profesional, recuerda solo cuidarte de las envidias y malos deseos.

Te busca un amor de otro estado o país para pedirte una relación formal, recuerda que tu signo siempre se embaraza en diciembre, trata de ir a los eventos que te inviten porque la suerte es tuya y te veo un premio en alguna posada.

Ya no analices tanto el amor, tú déjate querer que es tu tiempo de tener una pareja, no gastes demasiado en regalos y recuerda guardar dinero para el mes de enero.

En este mes, cambios en tu trabajo de puestos, trata de hablar con tu superiores para que te den una mejor oportunidad. Te invitan a salir de viaje y te vas a tu casa a pasar las fiestas decembrinas.

Escorpio

En este mes la carta del Juicio es la que va a dominar y te dice que por fin vas a solucionar todos los problemas que tenías en cuestión de papelería y juzgados, trata de ser más precavido con tus asuntos personales.

Tus días mágicos son 01, 04, 09, 11, 23 y 30 de diciembre, tus signos compatibles son Acuario, Cáncer y Piscis, tus números de la lotería es 21 y 28, tu color es naranja y amarillo.

En este Diciembre vas a tener muchos compromisos familiares y haces tus compras de última hora para los regalos de Navidad, recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos por eso tu preocupación de regalarle en Navidad a todo mundo, recuerda que tu signo siempre está dispuesto ayudar a los demás y más en este diciembre.

Sales de viaje y te vas a tu casa a pasar Navidad, preparas una información anula para tus jefes, recibes tu aguinaldo y te pagan un dinero que te debían trata de ahorrarlo para el futuro, te buscara un amor del pasado para volver en esta semana trata ya de quedar claro en tus asuntos amorosos.

Ten cuidado con problemas de pulmones e infecciones de garganta, arreglas papeles de deudas y pagas una tarjeta de crédito, sabrás de un nacimiento de un bebé familiar, eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos pero trata de no estar enojón en estos días.

Arreglas tu cocina y compras un televisor, en el amor te busca alguien nuevo para darte un regalo y hablar de una relación formal, trata de no tomar mucho alcohol y comer de más para después no te sentimiento de culpa, días de renovar tu look.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el As de Bastos que significa que estás en el momento preciso para ser el mejor que las energías cósmicas te van a rodear para que cumplas tus metas en estos días.

Tus días mágicos son 03, 07, 13, 21 y 30 de diciembre, tus signos compatibles es Aries, Cáncer y Leo, tu color de la abundancia es el blanco y naranja, tus números mágicos 08 y 12.

En este mes de diciembre va a ser de buena suerte y más porque estás de cumpleaños, recuerda que tu signo es el más artístico y comunicólogo de todo el zodiaco y siempre está esperando este mes para poder sacar todas tus actitudes artísticas en las fiestas.

Van a ser 31 días de mucha convivencia con tu familia y amigos, solo trata de no meterte en problemas que no son tuyos, recuerda que tú puedes dar un consejo, pero no obligar a que lo sigan.

Ya no seas tan dramático en tu vida laboral, si no te dieron ese puesto que querías es que no era el momento tu ten paciencia que ya te llegará lo tuyo.

Cuídate de dolores de huesos y cadera es por el cambio de tiempo, organizas la posada de tu trabajo y familia, te invitan a una campaña política y entrar a trabajar a gobierno, recuerdas a un amor del signo del pasado, trata de hablarle en Navidad que va a ser la mejor ocasión para decir lo siento y cerrar círculos en tu vida.

Trata de no gastar mucho en los regalos de Navidad, que tienes que ahorrar para enero y pagar deudas, cuidado al manejar y trata de irte mejor a las fiestas en taxi.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que te dice que va a ser un mes mágico lleno de oportunidades en lo profesional y por fin resuelves problemas del pasado, es decir, vas a empezar avanzar en tu vida y tu lema va ser pide que se te dará.

Tus días mágicos son 01, 10, 13, 25 y 30 de diciembre, tus signos compatibles es Aries, Virgo y Tauro, tu color de la abundancia es el rojo y naranja, tus números es 04 y 26 con dos golpes en la lotería.

Mes de estar con la buena actitud de ser alguien en la vida, recuerda que diciembre es uno de tus mejores meses y más porque empieza tu época de cumpleaños así trata de realizar todo lo que tienes planeado.

Van a ser unos días de mucho trabajo y de estudiar para los exámenes finales, solo trata de administrar tu tiempo y no estar con cosas negativas en tu mente para que puedas realizarlo de la mejor manera.

En el amor piensas mucho en dejar a tu pareja o cambiarlo por alguien más, recuerda que tu signo siempre está en busca del amor ideal, pero eso no existe, por eso te recomiendo que pienses muy bien la decisión que vas a tomar.

Te llega un dinero que no esperabas que es un bono, va a ser un mes lleno de regalos y muchas fiestas decembrinas.

Cuídate de problemas del estómago, trata de ir con tu médico, te invitan a salir de viaje para finales de mes y pasarla con tu familia, recuerda trata de dormir más y dejar a un lado el celular que solo te quita tiempo.

Tendrás un golpe de suerte, así que te recomiendo que vayas a las posadas, te regalan una mascota, cuídate de las traiciones de amigos no confíes tanto en los demás.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo que significa que es tiempo de tomar grandes decisiones para avanzar en tu vida profesional, recuerda que lo más importante en tu vida es realizarte, así que no dudes prepara esos cambios que necesitas para estar mejor.

Tus mágicos son 01, 07, 14, 20, 26 y 27 de diciembre que va a ser de abundancia, tus signos compatibles es Libra, Géminis y Acuario, tu color de la abundancia es el azul y blanco, tus números mágicos 06 y 20.

Diciembre, el mes más agradable para tu signo y más por tantos eventos y posadas, recuerda que tú eres el alma de las fiestas y siempre vas a estar invitado a todas las reuniones, trata de no platicar de más si son de trabajo que allí es donde salen los chismes se más discreto.

Cuídate de dolores de cabeza y cuello, va a ser por tanta tensión. Decides cambiar tu carro por uno más reciente, tramitas tu residencia y pasaporte para ir a visitar unos familiares en el extranjero, trata de no comprar tantos regalos y seleccionar mejor a quien le vas a dar un presente, un amigo te invita a una boda.

Tomas unos días de vacaciones para estar con tu familia, ten cuidado con el alcohol y trata de medirte con la comida no caer en excesos.

En el amor decides darte un tiempo, solo para conocer personas más afines a ti, trata de no pagar mucho con tu tarjeta de crédito y pagar deudas; sabrás de un divorcio familiar que le vas a dar tu apoyo moral.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que significa que es tu mejor momento de este año el mes de diciembre va a ser de metas cumplidas y realizarte en lo personal, trata de ya dejar las inseguridades atrás y empezar a ver un mejor futuro.

Tus días mágicos son 01, 10, 20, 24 y 31 de diciembre, tus signos compatibles es Tauro, Cáncer y Escorpio, tus números mágicos son 25 y 30, tu color es el dorado y plateado.

Va a ser un mes lleno de renovación por completo en tu forma de ser y estar más aplicado en todo lo laboral y estudios, recuerda que este mes de diciembre va a ser de suerte para tu signo y más porque como eres el más místico y cercano a Dios por eso las energías positivas te van a estar rodeando.

En cuestiones de amor te vuelves enamorar de tu pareja, recuerda que en la relación hay descontentos y celos, pero nada que no se pueda arreglar y más porque tu signo es muy sentido así a relajarse y pasarla bien todo este diciembre.

Te invitan a salir de viaje con tu pareja y familia, decides empezar un negocio o emprender algo por línea, ya no pidas tantas opciones sobre tu vida, recuerda que lo que desees es lo mejor para ti.

Decides cambiar tu carro por uno más reciente y trata de invertir en un negocio propio. Piensas en arreglar tu papelería de escuela o sacar tu título, te invitan a una graduación, te cambias el look y decides empezar a llevar una dieta más saludable.

Trata de cumplir con todos los regalos de Navidad y no ser tan distraído en último momento. Te cambias de casa y te vas con tu pareja vivir un tiempo. Te regalan una mascota, decides hacer deporte y andar en bicicleta.

