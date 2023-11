Jugador del LAFC: “No veo un escenario el próximo año donde Carlos Vela no esté con el LAFC”

En la cuenta atrás de la final de la Conferencia Oeste de la MLS de este sábado, en Los Angeles FC (LAFC) se habla mucho de ese crucial duelo ante el Houston Dynamo pero también del futuro de su estrella, el mexicano Carlos Vela.

Sin embargo, para el español llie Sánchez no hay dudas: “Yo, con la mano en el corazón, te digo que confío en que se quede. No veo un escenario el próximo año donde Carlos no esté con nosotros”.

Tras proclamarse campeones de la MLS Cup en 2022 en una final épica contra el Philadelphia Union, Sánchez, que es la brújula del equipo angelino en el centro del campo y que metió el último penalti de aquel partido, y el LAFC están a solo dos encuentros de repetir título.

Antes de llegar a la final por la MLS Cup tendrán que derrotar este sábado a Houston, que ha terminado la campaña con mucha fuerza, que cuenta como faros con el mexicano Héctor Herrera y el panameño Adalberto Carrasquilla y que en septiembre ganó la US Open Cup doblegando al Inter Miami.

Después de una larga y muy exigente temporada (“ahora tiras de lo que te queda en la reserva; la ilusión mueve montañas, pero tu cuerpo ya va muy al límite”, reconoció), Sánchez atendió en una entrevista telefónica en la que repasó la actualidad del LAFC.

“Me preocupa más que Carlos esté aquí a que yo esté (risas) porque el cariño y el amor que yo siento por el LAFC en estos dos años es difícil igualarlo. Estoy muy bien aquí, me siento muy valorado, pero si lo mejor es que no esté prefiero que el club tome una decisión a no forzar cosas que no convengan.

¿Qué se espera del LAFC ante Houston Dynamo?

LAFC espera volver a ser protagonista esta temporada, pero primero deberá pasar un gran rival como lo es el Houston Dynamo.

“Volver a ver un LAFC protagonista, que quiere ser ofensivo, que sabe que juega en casa y por tanto no tenemos otra opción que no sea ir a por el partido. Y teniendo presente que si ganamos, primero conseguimos un título (campeones del Oeste) y segundo nos da la posibilidad de jugar dos MLS Cup seguidas, que hace mucho que no sucede.

