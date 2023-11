Chicharito Hernández negó negociaciones con Chivas de Guadalajara y sigue sin equipo

Van casi seis meses desde que Javier “Chicharito” Hernández dejó de pisar un campo de fútbol por la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha que sufrió cuando estaba con Los Angeles Galaxy.

Actualmente, el futbolista mexicano está enfocado en su pronta recuperación luego de que el equipo de la Major League Soccer (MLS) anunciará su salida del club. Sin embargo, desde ese momento han salido rumores sobre su futuro, entre los nombres salió el de Chivas de Gudalajara, negociaciones que negó completamente.

Hernández tuvo que apagar los rumores sobre una posible llegada a las Chivas luego de que André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres, aseguró que Chicharito estaba arreglado con el equipo del Rebaño Sagrado. Estas afirmaciones surgieron en una transmisión en vivo que hicieron ambos jugadores.

“No estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi roilla muy favorablemente, escribió el mexicano en una historia de su cuenta de Instagram.

Chicharito deberá buscar otros aires al dejar de formar parte de la plantilla del LA Galaxy, equipo en el que estuvo desde el 2019 tras su paso por Europa. Con el equipo de la MLS, el mexicano logró disputar 89 partidos.

¿Qué dijo André-Pierre Gignac sobre Chicharito Hernández?

Durante una transmisión en Twitch desde la cuenta del futbolista mexicano Javier Hernández, el atacante de los Tigres de la UANL André-Pierre Gignac dijo unas palabras que dejó al fútbol azteca sorprendido.

“Bueno, ahora que vas a regresar a las Chivas, vas a poder jugar en contra de mí, güey”, dijo André-Pierre Gignac a lo que Javier “Chicharito” Hernández inmediatamente respondió con una sonrisa, asegurando que todavía no tiene definido donde jugará la próxima temporada.

André-Pierre Gignac realizó un live con el mexicano Javier Hernández. Foto: Azael Rodriguez/Getty Images.

“Todavía no sé, André, a dónde voy a ir. Primero hay que ver el país y todo”, dijo el mexicano.

Luego del sorpresivo momento, el francés aprovechó para darle un mensaje a Chicharito intentando convencerlo para que se decida por regresar al fútbol mexicano, en donde disputó su última temporada 2009-2010 antes de irse a jugar en el Manchester United de la Premier League inglesa.

“Lo mejor para ti, hermano. Que disfrutes un vestido, que disfrutes una afición. Pueden decir lo que quieran, pero yo tengo a la mejor afición, hermano. Te lo juro, es bien bueno en el estadio”, concluyó Gignac.

Chicharito en polémica con Checo Pérez

Javier “Chicharito” Hernández sigue aprovechando su faceta en el mundo del streaming al tiempo que continúa su recuperación de la rosilla y buscando un espacio en las canchas. El mexicano aprovechó la plataforma de Twitch para responder unas declaraciones de Sergio “Checo” Pérez que dijo en el GP de Las Vegas.

El piloto mexicano aseguró que él sería mejor en la liga de fútbol de Estados Unidos que Chicharito Hernández en la máxima categoría del automovilismo.

“Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol”, dijo Pérez. Por estas declaraciones llegó la reacción del canterano de las Chivas de Guadalajara.

“Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses futbol”, señaló el exjugador del LA Galaxy, quien actualmente no tiene equipo para el 2024.

Hernández también aprovechó la oportunidad para retar al actual subcampeón del mundo de la Fórmula 1 para que intercambien de roles por un día, Checo jugando fútbol y Chicharito manejar un auto de F1.

