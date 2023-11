Chicharito Hernández le respondió a Checo Pérez y aseguró que él sería mejor en la F1

Javier “Chicharito” Hernández sigue creciendo en su faceta como streamer al tiempo que continúa buscando un espacio para las canchas de fútbol. En esta ocasión utilizó la plataforma de sus lives para responder al piloto de Red Bull Sergio “Checo” Pérez por unas declaraciones que emitió en el GP de Las Vegas.

El piloto mexicano aseguró que él sería mejor en la liga de fútbol de Estados Unidos que Chicharito Hernández en la máxima categoría del automovilismo.

“Yo en la MLS. Realmente soy buen delantero, me gusta Chicharito porque no somos tan buenos jugadores, pero siempre sabemos dónde ponernos para poder hacer gol”, dijo Pérez. Por estas declaraciones llegó la reacción del canterano de las Chivas de Guadalajara.

Respuesta de Chicharito a Checo Pérez

“Checo no juega futbol muy seguido por más que lo intente y lo hace. Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno, por cierto, nunca. Pero a ver, quién tendría más práctica, yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea de Fórmula 1 o Checo que solo juega una vez cada seis meses futbol”, señaló el exjugador del LA Galaxy, quien actualmente no tiene equipo para el 2024.

Hernández aprovechó el momento para retar al actual subcampeón del mundo de la Fórmula 1 al intercambiar roles por un día, Checo jugando fútbol y Chicharito manejar un auto de F1.

“Checo no es mal jugador de futbol, no es malo, pero a ver, no soy mal piloto tampoco. Estaría cool un día hacerlo, que yo manejara un día un coche de Fórmula 1 y a él en un entrenamiento en mi próximo equipo en el que esté, invitarlo y que entrene, estaría cool y ver quién lo hace mejor”.

Chicharito le envió un mensaje al piloto de la escudería de Red Bull y demostró que no comparte la declaración de Checo Pérez en el GP de Las Vegas.

“Hermano, yo no estoy de acuerdo, yo creo que yo sería mejor piloto que tú jugador de fútbol, pero podemos intentarlo, sería una muy buena dinámica”, dijo.

Checo Pérez cerró el 2023 con su cuarto lugar en el GP de Abu Dhabi

El pilto mexicano Sergio Pérez logró cerrar la temporada 2023 de la Fórmula 1 con buenos resultados, consiguiendo el subcampeonato del mundo y en la última cita en el Gran Premio de Abu Dhabi terminó de segundo, aunque una penalización lo bajó hasta el cuarto puesto.

Los comisarios de la carrera realizada en los Emiratos Árabes Unidos consideraron que un adelantamiento que tuvo sobre Lando Norris (McLaren) fue indebido y le impusieron una pesada sanción.

El podio, nuevamente dominado por un Max Verstappen que celebró su victoria 20 de 2023, fue completado por el monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el británico George Russell de Mercedes.

Pese a la lastimosa sanción, que ocasionó que terminará por detrás de Verstappen, tuvo un buen cierre de temporada manejando con buena eficiencia su monoplaza de Red Bull Racing.

Números de Checo Pérez en el 2023 en el RB19

2 victorias: Arabia Saudita y Azerbaiyán

2 Poles Position: Arabia Saudita y Miami

9 Podios

285 Puntos

2 Lugar en el Campeonato de Pilotos

1 Lugar en el Campeonato de Constructores

