Líderes mundiales despiden a Henry Kissinger recordando su influencia en la política internacional

Los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, despidieron este jueves (30.11.2023) al exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, fallecido a los 100 años, de quien recordaron su influencia en la política internacional.

“La estrategia y la excelencia en diplomacia de Henry Kissinger han dado forma a la política global a lo largo del siglo XX. Su influencia y legado seguirán resonando hasta bien entrado el siglo XXI”, escribió la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su perfil de la red social X (antes Twitter).

En la misma plataforma, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, calificó a Kissinger de “ser humano amable y mente brillante que, a lo largo de cien años, dio forma a los destinos de algunos de los acontecimientos más importantes del siglo”.

Por su parte, el canciller alemán, Olaf Scholz, lamentó igualente la pérdida de un “gran diplomático” comprometido con la amistad transatlántica entre Estados Unidos y Alemania al referirse a la muerte de Kissinger.

“Kissinger marcó la política exterior estadounidense como pocos. Su compromiso con la amistad transatlántica entre Estados Unidos y Alemania fue significativo, y siempre permaneció vinculado a su patria alemana. El mundo ha perdido a un gran diplomático”, escribió Scholz en un mensaje en la red social X.

