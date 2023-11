“Mi última carta”: Raphy Pina regresa a las redes sociales y emite un conmovedor mensaje

Raphy Pina se dio a la tarea de celebrar la despedida de Daddy Yankee de los escenarios con una emotiva carta en la que abrió su corazón y dejó más que claro que su amistad con el cantante se mantiene fuerte a pesar de las adversidades.

Fue desde su cuenta oficial en Instagram que el productor compartió un extenso, pero conmovedor mensaje que acompañó con una fotografía que lo deja ver junto al intérprete de “Gasolina”.

“Gracias por enseñarnos que sí se puede. Gracias por demostrar que aunque te critiquen y/o te juzguen los actos y las acciones son las que hablan, el resultado lo lograste. Gracias porque por personas como tu, hoy viven muchos de la industria incluyéndome. Motivaste a un universo a que miraran el 100 x 35 como si fuera un continente”, es como Raphy Pina comienza su conmovedor mensaje.

Por si fuera poco, el esposo de Natti Natasha alabó la labor de Daddy Yankee como persona, pues a lo largo de su vida se ha caracterizado por tenderle la mano a quienes lo necesitan, incluyéndolo a él.

“Gracias por las veces que cometí errores en el proceso y no me juzgaste, me dijiste vamos a corregir y a seguir, eso fue una herramienta que aplique después en el 2015 hasta el sol de hoy para cumplir con todo lo que te había puesto en la mesa. Te despides como un GRANDE, como un chamaco que le dedicó más de 30 años a su música y ahora toca disfrutar de la Paz y tranquilidad y DESCANSAR de la responsabilidad más grande que era complacer a tu público, ellos se que estarán satisfecho con las 400 canciones que tendrán para su disfrute SIEMPRE”, añadió.

Para finalizar, Raphy Pina celebró el más reciente logro del puertorriqueño: su despedida de los escenarios como todo un grande dentro de la música en el lugar que lo vio nacer y crecer como artista.

“Disfruta tu despedida, como la pediste, en Puerto Rico 🇵🇷 y con el show más elevado jamás nunca antes visto en la industria, tomó tiempo pero se que valdrá la pena pues haz dejado el legado en alto con este ADIÓS definitivo“, detalló.

