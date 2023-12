Oklahoma ejecuta a hombre que alegó defensa propia en doble homicidio hasta su último momento

Phillip Dean Hancock, de 59 años, recibió una inyección letal de tres fármacos en la prisión del estado de Oklahoma y fue declarado muerto a las 11:29 horas. Su ejecución se llevó a cabo una vez que el gobernador republicano, Kevin Stitt, se negó a conmutar su sentencia, a pesar de una recomendación de clemencia de la junta de indultos y libertad condicional del estado.

“Al prolongar innecesariamente su proceso de toma de decisiones durante semanas, ha dejado a las familias de las víctimas de este caso, a todos los defensores y seres queridos de Phil, a los trabajadores penitenciarios y al propio Phil, esperando noticias”, dijo Abraham Bonowitz. dijo en un comunicado el director ejecutivo del grupo contra la pena de muerte Death Penalty Action.

El equipo legal de Hancock presentó documentos en octubre solicitando pruebas de ADN sobre la evidencia física del homicidio, que según el equipo podría probar que actuó en defensa propia. El Estado y el tribunal negaron la solicitud, según documentos judiciales.

Hancock había afirmado durante mucho tiempo que disparó y mató a Robert Jett Jr., de 37 años, y James Lynch, de 58, en defensa propia después de que los dos hombres lo atacaron dentro de la casa de Jett en el sur de Oklahoma City.

Sus abogados afirmaron en una audiencia de indulto este mes que Jett y Lynch eran miembros de bandas de motociclistas ilegales y que Jett atrajo a Hancock, que estaba desarmado, a su casa.

Una testigo dijo que Jett le ordenó a Hancock que entrara en una jaula grande antes de lanzarle una barra de metal. Después de que Jett y Lynch lo atacaron, dijeron sus abogados, el hombre logró quitarle la pistola a Jett y dispararles a ambos.

“No puedo imaginar la ansiedad que Phillip Hancock debe haber sentido cuando el gobernador Stitt esperó nuevamente hasta más allá del último minuto para rechazar el indulto”, dijo en un comunicado el reverendo Don Heath, presidente de la Coalición de Oklahoma para abolir la pena de muerte.

Steven Harpe, director ejecutivo del Departamento Correccional de Oklahoma, confirmó que el equipo legal de Hanock solicitó un aplazamiento a las 9:10 am y el gobernador lo estaba revisando. Pero a las 10:10 am, el abogado general de la oficina del gobernador le dijo al departamento que siguiera adelante con la ejecución y luego Hancock fue trasladado a la cámara de ejecución.

Hancock, mientras estaba atado a la camilla dentro de la cámara de ejecución, agradeció a su equipo legal y reiteró su afirmación de que los asesinatos fueron en defensa propia.

“Por favor, comprendan la terrible situación en la que me encontré”, dijo Hancock a los miembros de la Junta de Indulto y Libertad Condicional a través de un video desde la penitenciaría. “No tengo ninguna duda de que me habrían matado. Me obligaron a luchar por mi vida”.

Hancock es el cuarto recluso de Oklahoma ejecutado este año y el undécimo desde que Oklahoma reanudó las ejecuciones en octubre de 2021 tras una pausa de casi seis años como resultado de problemas con las inyecciones letales en 2014 y 2015. Oklahoma ha ejecutado a más reclusos per cápita que cualquier otro estado. desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976.

