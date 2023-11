Óscar de la Hoya y Bernard Hopkins responden tras arremetida de Ryan García antes del duelo con Duarte

Óscar de la Hoya y Bernard Hopkins le respondieron a Ryan García luego de las duras declaraciones que ofreció hace unos días donde afirmó que su equipo habla mal de él y quiere que pierda su pelea de este sábado ante Óscar Duarte.

En una publicación en sus redes sociales, De la Hoya le recordó a García que tanto él como Hopkins se dedican a construir campeones y que seguirán comprometidos a llevar su carrera a la cima, por lo que le aconsejó que dejara de escuchar los comentarios sacados de contexto de parte de su “equipo”.

“Bernard y yo hemos pasado décadas organizando los eventos más importantes del deporte, incluido el último fideicomiso de Ryan que le generó 30 millones de dólares. Construimos campeones, los ayudamos a navegar sus carreras hasta la cima y los convertimos en los peleadores mejor pagados”, dijo De la Hoya.

“Ryan: mantente concentrado en su oficio en lugar de escuchar algunas de las interpretaciones de comentarios sacados de contexto de parte de su ‘equipo’. Bernard y yo seguiremos comprometidos a llevar tu carrera a la cima”, añadió.

Los problemas entre Ryan García y Óscar de la Hoya están lejos de terminar. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Por su parte, Bernard Hopkins fue claro al decir que él mantiene cada una de las palabras que dijo y que no promoverá una mentira. El excampeón mundial agregó que su trabajo es promocionar peleas y no besarle el trasero a los peleadores.

“¿No tratarlo como a un campeón? ¿Es un campeón? ¿Consiguió un cinturón [de título] mundial? Escucha, no estamos en el negocio, y Óscar lo repetirá a su manera, no estamos en el negocio de besar el trasero de los peleadores, diciéndoles algo que no son. Ahora promoveré una pelea, pero no promoveré una mentira. Lo diré de nuevo. Promocionaré una pelea, pero no promoveré una mentira. Lleve eso al banco y asegúrese de obtener intereses más adelante sobre esa cotización”, expresó a FightHubTV.

“Siento que no voy a permitir que los medios ni nadie convierta esto en un ‘tú dijiste esto, yo dije aquello’. Hablé de ello ahora porque quiero que el mundo y la gente entiendan que, ya sea que estén de acuerdo o en desacuerdo, deben volver a los videos. (…) Yo diría que solo quiero que (García) sea la grandeza que él cree que es o que es, y lo apoyamos”, declaró.

La molestia de Ryan García se debe a que Bernard Hopkins anteriormente indicó que debe demostrar ante Óscar Duarte que realmente aún tiene el potencial para seguir con su carrera en el boxeo y convertirse en campeón mundial, por lo que le sugirió que debe concentrarse completamente en el gimnasio y dejar de lado las redes sociales.

Bernard Hopkins tampoco se quedó callado y le respondió a las declaraciones de Ryan García. Foto: Brad Barket/Getty Images.

Cabe destacar que la relación entre Ryan García y Golden Boy Promotions está rota desde que el californiano se sintió abandonado por su equipo en la conferencia de prensa luego de su derrota ante Tank Davis. Después de un toma y dame en redes sociales con Óscar de la Hoya, la promotora demandó a King Ry para que cumpliera el contrato y esto hizo que empeorara la situación.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría con la intención de volver a la senda ganadora. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

