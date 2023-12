Exjugador de Cruz Azul fue sancionado en el fútbol colombiano por “manosear” a una mujer

El futbolista colombiano Teófilo Gutiérrez está de nuevo en el centro de la polémica. El exjugador de Cruz Azul le habría tocado los glúteos a una trabajadora del Estadio Manuel Murillo Toro. En este recinto se disputaba el partido entre el Tolima y el Deportivo Cali. Gutiérrez fue sancionado por la Dimayor.

Según los reportes, esta actitud del futbolista colombiano se habría desarrollado en el entretiempo del partido del sábado 25 de noviembre entre el Tolima y el Deportivo Cali. El informe de la Dimayor señala que la joven fue quien lo acusó ante entes institucionales.

Conoce la Resolución No. 081 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/IKE1AMwpZq pic.twitter.com/xYfkV7fdbq — DIMAYOR (@Dimayor) November 30, 2023

La mujer trabajaba en la logística del Estadio Manuel Murillo Toro. Teófilo Gutiérrez le habría tocado los glúteos en dos oportunidades y sin su consentimiento. Sobre esta escena no se ha difundido ninguna fotografía o video a través de las redes sociales.

Sanción de la Dimayor a Teófilo Gutiérrez

El reconocido futbolista colombiano recibió un castigo por parte de la comisión disciplinaria del fútbol colombiano. El jugador del Deportivo Cali fue suspendido por las próximas cuatro fechas del balompié cafetero y debe pagar una multa de poco más de un millón de pesos, el equivalente a $250 dólares.

“No comparte este Comité la conducta desplegada por el señor Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, dado que la acción objeto de estudio, podría constituir violencia de género, tal como lo ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia”, dice el texto sobre la sanción de Teófilo Gutiérrez.

Sin embargo, en medio de todos estos señalamientos, Teófilo Gutiérrez habría desmentido este suceso. El exjugador de Cruz Azul aseguró que la mujer sólo le habría pedido su camiseta y que el encuentro no fue más allá de eso. En la escena había una testigo que respaldó la versión de la mujer.

“Se acercó a pedirme la camiseta, y yo le dije que en otro momento porque ya la había cambiado con un jugador“, detalla Gutiérrez en su versión.

Evidentemente, la sanción sobre el jugador del Deportivo Cali generó mucho revuelo a través de las redes sociales. Las críticas sobre Teófilo Gutiérrez no se hicieron esperar y el propio jugador difundió un comunicado escrito en el que continúa afirmando que la versión expuesta por la mujer no es cierta.

“Siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el entretiempo del partido disputado”, dice parte del comunicado.

Teófilo Gutiérrez dio estas declaraciones a través de su cuenta de Instagram sobre la sanción impuesta por la Dimayor.



“Esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento…”, dijo el delantero del Deportivo Cali.



*El jugador también habría sido… pic.twitter.com/3CizMJvJAz — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 1, 2023

Por otra parte, el futbolista del Deportivo Cali apelará la sanción. Teófilo Gutiérrez explicó que buscará otros métodos para que se esclarezca su situación que lo ha llevado a un fuerte castigo por parte de la Dimayor.

“Ejerceré la defensa de mis derechos y mi buen nombre ante todas y cada una de las instancias que existan, por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole”, concluyó.

Teófilo Gutiérrez en Cruz Azul

El veterano futbolista de 38 años jugó en Cruz Azul para la temporada 2013 del fútbol mexicano. En la Liga MX el colombiano o jugó 28 partidos con La Máquina. El sudamericano marcó 9 goles y concedió 2 asistencias en casi 2,000 minutos jugados con el club.

Gutiérrez en su etapa con Cruz Azul. YURI CORTEZ – Getty Images. Crédito: YURI CORTEZ | Getty Images

Su paso por la Liga MX fue bastante corto. Teófilo Gutiérrez es un trotamundos del fútbol. El jugador cafetero ha jugado en equipos como Lanús, Atlético Bucaramanga, Trabzonspor, Rosario Central, Sporting Lisboa, Racing, River Plate, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y su paso por Cruz Azul.

