Keylor Navas sigue sin contar en el PSG y quedó fuera de la convocatoria por novena vez

La situación de Keylor Navas en el París Saint-Germain está lejos de mejorar y este sábado el guardameta costarricense no formó parte de la convocatoria del conjunto parisino para el encuentro ante Le Havre, siendo esta la novena vez en la presente temporada que se queda fuera de una lista del director técnico Luis Enrique.

El líder de la Ligue 1 francesa dio a conocer la lista de jugadores con los que disputará el duelo de la jornada 14 en la que Keylor Navas no estuvo presente. De acuerdo con un reporte de la cadena ESPN el PSG no dio a conocer la razón por la que el portero se quedó por fuera de la convocatoria por lo que no queda claro si es por un tema físico.

Con el italiano Gianluigi Donnarumma consolidado en la portería del París Saint-Germain, la ausencia del ex jugador del Real Madrid pasa por debajo de la mesa, aunque no deja de ser llamativa lo poco que ha sido tomado en cuenta por Luis Enrique esta temporada tanto en el campeonato francés como en la Champions League.

Keylor Navas regresó esta temporada al París Saint-Germain luego de haber estado a préstamo durante una parte de la pasada campaña en el Nottingham Forrest inglés. (Fran Santiago/Getty Images)

Keylor Navas ha sido convocado apenas en 10 oportunidades esta temporada aunque todavía no ha disputado su primer partido con el PSG. Ha entrado en ocho llamados para la Ligue 1 y en otros dos para la Champions. En ambas competiciones el estratega español confía en el guardameta italiano que sigue inamovible del arco parisino.

Vale la pena recordar que el guardameta centroamericano ha estado lidiando con problemas de espalda durante toda la temporada luego de haber estado a préstamo en el Nottingham Forrest inglés en donde logró recuperar la regularidad que había perdido desde su llegada al PSG en la temporada 2019, a donde arribó proveniente del Real Madrid.

Esta molestia viene jugándole en contra a las aspiraciones de estar activo de Keylor Navas, quien no estuvo convocado el 30 de septiembre en el partido ante el Clermont siendo la primera vez que ocurría esta temporada. Luego se recuperó y estuvo en un par de convocatorias antes de perderse cinco duelos de la Ligue 1 y tres de la Champions League.

El guardameta costarricense Keylor Navas durante un entrenamiento compartiendo con la estrella del PSG, Kylian Mbappé. (FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

La ausencia de Keylor Navas no ha sido significativa para el París Saint-Germain esta temporada en Francia en donde el equipo liderado por Kylian Mbappé marcha líder de la clasificación con 30 puntos luego de 14 jornadas disputadas. Los parisinos tienen apenas un punto menos que el Niza que este sábado perdió su partido ante el Nantes (1-0).

En la Champions League las cosas son un poco diferentes para la tropa de Luis Enrique que no ha contado con Keylor Navas, quien brilló en esta competición durante su paso por el Real Madrid. Esta temporada el PSG marcha en el segundo puesto del Grupo F y se jugará su pase a la siguiente fase en la última jornada ante el ya clasificado Borussia Dortmund.

