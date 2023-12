Revelan imágenes exclusivas de la segunda temporada de ‘House of Dragon’

La Comic Con Experience 2023 en Brasil se convirtió en el epicentro del lanzamiento del primer avance de la tan esperada segunda temporada de “House of the Dragon”, la aclamada precuela de “Game of Thrones”. Este adelanto, caracterizado por su intensidad, brinda un vistazo a los conflictos y alianzas que marcarán esta nueva entrega inspirada en el universo de George R.R. Martin.

Las imágenes desentrañan un escenario donde la lucha por el poder y la lealtad familiar se fusiona con la pasión y la ambición, ofreciendo destellos de capítulos repletos de drama y acción. La primera temporada de esta épica ficción concluyó con un escenario tenso e incierto. Ambientada aproximadamente 200 años antes de los eventos de ” Game of Thrones “, la historia se centra en la Casa Targaryen y su lucha interna por el control del Trono de Hierro.

El desenlace de la primera parte evidenció un punto de inflexión en la relación entre los miembros del clan después de la muerte de Lucerys Velaryon, hijo de la princesa Rhaenyra Targaryen, anticipando el inicio de una guerra civil.

Los episodios venideros explorarán a fondo este conflicto conocido como la “Danza de los Dragones”, una lucha fratricida entre los Targaryen. Siguiendo la narrativa de la novela “Fuego y Sangre”, la audiencia puede anticipar una trama rica en intrigas políticas, batallas épicas y, por supuesto, la imponencia de los dragones en el mundo de Westeros.

El elenco de la segunda temporada presenta rostros familiares como Matt Smith, en el papel de Daemon Targaryen; Olivia Cooke interpretando a la reina Alicent Hightower; y Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen. Nuevos talentos se suman para tejer una red intrincada de alianzas y enemistades en la pantalla.

Casey Bloys, jefe de HBO, anunció que la fecha de estreno está programada para principios del verano de 2024. Esta revelación se suma a la expectativa generada por el tráiler, consolidando la segunda temporada de “La Casa del Dragón” como uno de los eventos televisivos más esperados del próximo año. Con su amalgama de guerra, pasión y política, la serie promete desentrañar aún más la historia de la Casa Targaryen y el futuro de los Siete Reinos. La primera entrega de este spin-off está disponible para su transmisión en HBO Max.

Cómo se grabó la segunda temporada de “House of the Dragon″

La exitosa producción de HBO, “House of the Dragon”, se destacó como una de las favoritas del público en 2022, consolidándose como la precuela de “Game of Thrones” que estuvo a la altura del intrigante universo creado por George R.R. Martin. Con la expectativa en aumento, los seguidores aguardan con ansias el lanzamiento de la segunda temporada, ansiosos por conocer el destino de personajes clave como Rhaenyra, Daemon y otros miembros de la dinastía Targaryen.

La incertidumbre sobre las consecuencias de la muerte del príncipe Lucerys en la trama se mantiene, y los aficionados deberán esperar hasta 2024 para desvelar los misterios que aguardan en esta nueva entrega.

Aunque el estreno se encuentra en el horizonte, datos cruciales sobre la producción de la segunda temporada de “La Casa del Dragón” han emergido. George R.R. Martin, a través de su blog oficial, confirmó que las grabaciones iniciaron el 11 de abril de 2023. Una particularidad destacable es que, a diferencia de otros proyectos en Hollywood, la serie no se ha visto afectada por la huelga del Sindicato de Guionistas, ya que los guiones de los ocho episodios fueron finalizados meses antes de que la huelga comenzara.

Martin expresó: “No habrá más revisiones. Los escritores han hecho su trabajo; el resto está en manos de los directores, el elenco y el equipo… y por supuesto los dragones”. Las locaciones de rodaje abarcan Reino Unido, Gales y España. Según información revelada por el sitio especializado Los Siete Reinos, la filmación en territorio español se llevó a cabo del 17 al 25 de mayo, con Extremadura, específicamente el pueblo de Trujillo en Cáceres, destacando como escenario principal, conocido en la ficción como Desembarco de Rey.

