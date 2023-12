Horóscopo: qué será de tu semana del 4 al 9 de diciembre de 2023

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que va a ser una semana de pedir con fe que se te dará todo lo que deseas y estar siempre con la fuerza de lograr tus objetivos. Esta carta también te recomienda que aprendas a seleccionar tus amistades y persona allegadas a ti para tu energía positiva no se dañe.

Tu día mágico es el martes, tus números de la suerte 25 y 30, tu color es el verde y azul fuerte, tu palabra mágica es Silencia Tu Mente te dice que dejes atrás esos pensamientos negativos y trates de que tus mismos pensamientos no saboteen tu felicidad, sin duda esta frase me dice que tu signo está preparado para ser grande en todo lo que se proponga pero que debe de cuidarse de su misma soberbia y no caer en delirios de grandeza para que así tenga asegurado sus triunfos en todo lo que decida hacer.

Los astros están a tu favor solo debes de ser más discreto con tus éxitos para no despertar la envidia de los que te rodean.

Viene un reacomodo de puesto laboral, pero a ti te van a dar un ascenso, así que trata de estar más concentrado en todo lo que vayas a realizar para que tengas la aceptaciones de tus superiores.

Te invitan a un negocio, acéptalo te va ir de lo mejor. Para los Aries que están solteros le va a venir un amor muy compatible del signo de tierra.

Tauro

En el tarot te salió la carta de la Estrella, que te dice que van a ser unos días de brillar sin límites, que no tengas duda que vas a estar de lo mejor que cualquier cambio que quieras hacer en cuestión de trabajo y negocio propio te va funcionar.

Días de la llegada de un dinero extra, tus números mágicos son 01, 26 tu color de la suerte es el amarillo y rojo, tu día cabalístico es el miércoles, tu palabra mágica es que Va ser unos días de Explosión de Felicidad, así que a recibir todas las buenas energías en tu vida.

Recuerda que el signo de Tauro todo lo relaciona con el dinero y con su grandeza por eso esta semana se les recomienda estimular más lo espiritual de tu vida y aprender que las personas valen por sus buenas acciones y no tanto por el dinero que tiene,.

En esta semana se te recomienda leer todo lo que vayas a firmar y estar muy atento en cuestión laboral de todos los nuevos proyectos para que no tengas ningún problema en tu vida.

Recibes la invitación de salir de viaje con tus amigos hazlo, que eso te va a ayudar a renovar las energías.

En el amor trata de olvidarte de esa persona que no era para ti y más que es tiempo que tu signo tenga ya una estabilidad emocional, pero lo más importante es quererte tu primero y así aprender amar alguien más.

Haces unos atrasados de tu tarjeta de crédito, cuidado con problemas de intestino, trata de tomar mucha agua y visitar a tu médico para que te revise tu salud.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que vayas viendo a dónde vas a salir de viaje en este mes de diciembre y que no frenes tus conocimientos de otros idiomas, que eso te abrirá las puertas de la abundancia que el mundo está en tus manos; tómalo.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03 y 04, tu color es el rojo y naranja, tu palabra mágica es Abrirse a la Aventura, que son tiempos de salir de tu contorno que el Géminis es el aventurero por excelencia del zodiaco.

Estas palabras le llegan muy adentro al signo de Géminis y lo describe muy bien, es decir, que siempre necesita este signo la aceptación de los demás y el reconocimiento de todo lo que realiza para sentirse grande, pero su recomendación al signo de Géminis es no caer en este tipo de súper ego y estimular más la bondad de su signo y así podrá lograr tener lo que tanto desea: ser visto y reconocido por los que lo rodean.

Semana de estar con muchas presiones de trabajo y escuela, pero trata de no caer en provocaciones y enojos con tus compañeros y así mantenerte en una postura tranquila.

Ten cuidado con tu pareja, se están distanciando trata de platicarlo y si ya no hay amor es mejor darse un tiempo. Te regalan un perfume un amor nuevo.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza, que significa que tengas calma que ya semana se van a alinear los astros a tu favor que te viene nuevas oportunidades de trabajo y desempeño profesional, recuerda que la carta de la templanza es el arcángel Miguel así que tu pídele que serás protegido.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 02 y 20, tu color de la abundancia es el blanco y azul, tu palabra mágica es Mirar más Alla; sabias palabras que es el tiempo de buscar ya vas a hacer con tu vida y visualizar un futuro prometedor, muy específico la frase para el signo de agua que es Cáncer.

Sin duda lo tendrá que poner en práctica para que tenga el mejor vivir y la estabilidad que necesita, equilibra su ambición, es decir, no verse atrapado el signo de Cáncer de solo hacer dinero y tener reconocimiento sin dejar a un lado su vida sentimental y sobre todo disfrutar de lo mejor que tiene que sin duda sus seres queridos y así mismo y es momento de dejar lo negativo atrás y reinventarse en mente y cuerpo.

Semana de estar con algunos tropiezos en cuestión de trabajo y escuela, por eso se te recomienda más concentración, si ese amor te dejo ya no pidas volver llenate de amor propio que ya pronto vendrá una pareja que se compatible.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador, que sin duda nos dice que es el tiempo de ser grande en todo lo que vayas a realizar y que no desaproveches las oportunidades de ser dueño o jefe de tu ámbito laboral, que son tiempos de riqueza en tu vida.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 16 y 31, tu color es el naranja y verde, tu palabra mágica es Humos y Espejos, que son tiempos de madurar y no crear falsas expectativas de lo que puedes realizar.

Sin duda estas palabras le caen como anillo al dedo al signo de fuego Leo que es todo un líder en toma de decisiones y siempre los que lo rodean lo vean como un gran líder para poder seguirlo, pero eso sí tendrá que poner en práctica la sabiduría y siempre decir y hacer lo mejor para su persona y para los demás y no caer en soberbia innecesaria para que no lo vean a este signo como un tirano, sino como un amigo en todo momento por eso es muy bueno en puestos políticos y de administración.

Semana de estar con buenas sorpresas económicas y más porque pagan un dinero que le debían y empieza a crecer su patrimonio.

Te invitan a una fiesta en estos días, te llega el amor verdadero del signo de aire que va a ser muy compatible contigo.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Diablo, que significa que es el tiempo de no confiarse de los que te rodean, que no caigas en problemas de chismes y malas amistades, que esta carta te pide que seas más precavido en estos días y cuidarse del mal de ojo.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 17 y 27, tu color es el blanco y verde, tu palabra mágica es que Te Llega un Regalo del Destino, que sin duda pide que se te dará que te indica que serás recompensado en estos días por tus buenas acciones.

Estas palabras en el signo de Virgo es un lema de su existencia siempre busca la perfección en todo lo que realiza y estar buscando el éxito en su vida y por lógica siempre lo consigue, pero tiene un gran problema mental, es decir, cuando tiene la felicidad y el amor en su vida el mismo se sabotean y no se cree merecedor de ello por eso necesita trabajar en sus pensamientos y aceptar lo que le viene.

Semana de estar contractando personal para tu trabajo y estar organizando un nuevo proyecto laboral, te invitan a salir de viaje y eso te hará sentir de lo mejor, el amor por fin llega a su vida para quedarse y eso al signo de Virgo le dará estabilidad que necesita.

Debe de cuidarse de problemas de nervios y estrés trata de seguro con el ejercicio y dormir más.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de Rueda de la fortuna, que son tiempos de estar arriba que tus pensamientos sean grandes y logra las grandes metas que no tengas miedo de ser auténtico, que eso te hará sentir de lo mejor. C}uidado con problemas de salud trata de ir con tu médico.

Tu día mágico es el jueves, tus números son 08 y 15, tu color es el plateado y rojo, tu palabra mágica es Déjalo ir, que sin duda te recomienda dejar ir a esa personas que no te valoro, que dejes ir ese trabajo que no te gusta, que dejes ir esos pensamientos del pasado que no te dejan ser feliz y asi ponlo en práctica.

Esta frase en el signo de Libra es un gran mensaje para que pueda lograr lo que tanto desea en su vida, que es el reconocimiento de los demás y sobre todo tener una pareja estable en su vida sentimental que al signo de Libra se le dificulta el tener un poco el amor, pero en estos días van a tener una solución a todos los problemas que se le presenten.

Sin duda es el mejor amigo porque siempre va tener la respuesta adecuada a todas las preguntas y consejos que le pidan.

Semana de estar con muchas dudas sobre si te quedas en el trabajo o te cambias recuerda que son momentos de mover energías y tomar retos para salir adelante. Un amor del signo de Géminis o Acuario, te va estar buscando para tener una relación estable.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio, que significa que son tiempos de arreglar todos los asuntos legales y laboral que tengas pendiente que recuerda que es el tiempos de solucionar toda tu papelería antes que se acabe este año así que ponerte en acción y solucionar tus problemas.

Tus números mágicos son 14 y 22, tu color es el azul y amarrillo, tu mejor día es el viernes, tu palabra mágica es Pide un Deseo, que va ser cumplido casi inmediatamente las fuerzas cósmicas te están recompensando en tu vida.

Escorpio, unos de los grandes realizadores y pensantes del zodiaco y siempre van a buscar el bienestar propio y de los que lo rodean, pero su terquedad en situaciones que las tiene perdidas lo hacen a veces ser una persona intolerante y falta de valores.

Sin duda es un signo sexual que anteponer el sexo antes que el amor por eso debe ser más sentimental y buscar una pareja que lo haga sentir pleno.

Semana de estar con algo de dificultades con el dinero trata de ahorrar y siempre pagar tus deudas, si te vas a cambiar de casa o irte a vivir solo un tiempo busca la mejor oportunidad para que tu sientas más agusto en tu contorno.

Cuida tu salud y no caigas en excesos de alcohol y comidas en estas posadas navideñas.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la Torre que sin duda en tu cumpleaños te recomienda hacer todo lo posible para estar en paz con la familia y amigos que son tiempos del perdón y reconciliación. Esta carta la torre te recomienda hacer un patrimonio para tu futuro como la compra de una casa o coche que eso hará crecer más en lo económico.

Tu día mágico es lunes, tus números de la suerte 05 y 07, tu color es el amarillo y naranja, tu palabra mágica es El Poder del Propósito es si el Sagitario es de mentalidad fuerte y todo lo que piensa se realiza así que trata de buscar tu propósito de vida y llevarlo a cabo.

Son las mejores palabras para el signo de Sagitario que a veces no reconoce sus errores y siempre busca hacer problemas donde no los hay y sobre todo ser humildes con ellos mismos y aprender de todo lo bueno y malo que les puede pasar así que el Sagitario tendrá que cambiar de actitud en estos días y estar menos soberbio en su vida diaria.

Va a ser una semana de tener muchas juntas de última hora para nuevos proyectos y cambios de puesto, recuerda que siempre tu signo crece mucho en todo lo que ser líder empresarial y político por eso trata de estar muy concentrado para dar los mejores resultados.

Te pones a dieta y buscar reinventarte en cuestión de físico recuerda que tu elemento es el fuego y eso te hace ser vanidoso.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió el As de Oros, sin duda gran semana para este signo de tierra que tendrá a recibir las recompensas que estaba esperando en lo económico y lo personal, pero eso sí, trata de no caer en manos de malas amistades y amores tóxicos, que solo te quieren robar tu buena suerte.

Tu día mágico es el martes, tus números es el 05 y 07, tu color es el rojo y amarillo, tu palabra mágica es Busca Siempre un Motivo para ser Feliz, sin duda para el signo más explosivo y cascarrabias es base en su vida buscar los motivos para ser feliz.

Semana de estar progresando y siempre buscando el triunfo y dando lo mejor de sí para los demás, se le recomienda y se le dice que merece lo que da y siempre que las personas que no lo dan nada a cambio es el momento de moverse de lugar y buscar que sean recíprocos con ellos y sobre todo buscar lo mejor en su vida que es la estabilidad emocional.

Semana de volver a trabajar como antes es decir otra vez te reactivas y buscas el éxito en tu vida, sales de viaje por cuestión de negocios, ten en cuenta que tus estudios son los que te van a ser grandes en el futuro así aplicate más en los exámenes.

En el amor seguirás estable y con esa persona que tanto te quiere.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que sin duda la ser unos días de abundancia y de brillar más que nunca en cuestión laboral, también esta carta te recomienda que vayas a la playa para que sol queme todas las energías negativas y si no puedes ir salte a caminar en los primeros rayos del sol y verás cómo tu energía cósmica se alinea.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 11 y 28, tu color es el amarillo y azul fuerte, tu palabra mágica haz Raíces de Abundancia; es tiempo de hacer un buen ahorro o patrimonio para crecer en tu económica.

Sabrás del embarazo o nacimiento de un familiar, días de ser auténtico, fuerte y sobre todo carismático que está viviendo un momento de su vida enfrentar las habladurías y envidias de las personas que lo rodean y como siempre va poner salir triunfante de esos malos comentarios.

Recuerda Acuario, que si hablan de ti es porque estás logrando lo que deseás en tu ser; es el momento de defender ese trabajo que deseas y el amor de esa persona que tanto te gusta y ser seguro de tus ideales en la vida.

Semana de estar con mucho trabajo y estar ordenado varia papelería que tenías pendiente para terminar el año de la mejor manera.

Te llega una invitación a salir de viaje con tu pareja, te busca un amigo para pedirte un consejo amoroso recuerda que tu eres el psicólogo del zodiaco.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que significa que tendrás más fuerza en todo lo que vayas a realizar, es decir, el triunfo lo tendrás en las manos, pero se te recomienda no platicar tanto tu vida privada para que no les des armas a los que no te quieren para lastimarte.

Esta carta del Loco también es suerte en juegos de azar y lotería con tus números 09 y 23, tu color es el amarillo y verde, tu mejor día es el lunes, tu palabra mágica Ten una Visión más Elevada sobre Tu Futuro, es decir, pensar en abundancia sin límites.

El signo Piscis su elemento es el agua por eso es un signo sentimental y su gran problema de autoestima, por eso esta en el momento que debe ser fuerte y mantenerse en lugar que quiere estar y sobre todo no tenerle miedo al éxito y mover las energías positivas a su favor, es decir, si ya no quiere ese trabajo buscar otro mejor.

Si tu pareja en el amor ya no siente nada por ti es el momento de ser fuerte y cortar esa relaciones tóxicas.

Semana de estar saliendo de viaje por trabajo, te viene un amor nuevo del signo de Cáncer, Libra o Sagitario que va a ser muy compatible contigo. Te invitan a una posada navideña tu ve que te vas a traer un buen premio.

