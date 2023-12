Javier Aguirre mostró su rostro más severo al criticar a sus jugadores tras empate del Mallorca

Javier ‘Vasco’ Aguirre es de los mejores entrenadores mexicanos de la historia y entre sus sellos, además de la conexión que logra establecer con sus jugadores, es ser muy directo y asertivo en sus observaciones y análisis.

De esto último el técnico mexicano hizo gala este domingo luego de que su equipo el RCD Mallorca de La Liga española empatara de local 0-0 ante el Deportivo Alavés en un partido gris, aburrido y carente de espectáculo de fútbol.

Ante los medios en sala de prensa, Aguirre confesó la charla interna en los vestidores, lo duro que fue el regaño a sus jugadores por haber salido a “jugar con miedo”.

“Entramos al campo con un miedo brutal, no sé por qué, si falta mucha Liga. ¿Miedo a qué?, me pregunto yo”, dijo.

“Estuvimos muy atenazados, nerviosos, no ligamos tres pases seguidos. El Alavés, sin que nos generara prácticamente nada, fue mejor. Hablamos en el vestuario y en la segunda parte el equipo fue más reconocible e intentó la victoria”, argumentó.

El experimentado entrenador también lamentó especialmente la imagen que dieron sus dirigidos los primeros 45 minutos, jugando con timidez al crear juego ofensivo y tímidamente asociando las lineas de creación.

Otro punto importante que remarcó es la falta de precisión en ataque, ya que en los últimos tres partidos tan solo han podido marcar un tanto y sin conocer la victoria.

“Los jugadores tienen que seguir y seguir, armarse de paciencia para enchufarla alguna vez”, dijo ya en un tono más optimista.

Javier Aguirre dejó ver que al Mallorca “le faltan algunos puntos” después de 15 partidos y con respecto a su futuro en el banquillo tras el mal arranque de campeonato, anunció que seguirá al frente de la dirección técnica de los bermellones hasta que le dejen.

Javier Aguirre y la crisis del Mallorca

Por tercera temporada consecutiva el Mallorca pelea por no descender en La Liga; de ese periodo, Javier Aguirre ha estado presente desde la mitad de la 21-22.

Irregularidades, bajo nivel y decadencia de juego han sido las principales constantes de un Mallorca que ha registrado picos importantes con el Vasco como su entrenador, salvándose en dos oportunidades de perder la categoría.

El inicio de esta temporada 23/24 no ha sido el mejor y es un calco de las anteriores. Seis derrotas, ocho empates y tan solo una victoria mantienen en los últimos puestos de la clasificación.

Al respecto de esta crisis actual, Javier Aguirre aseguró que el máximo responsable de ella era él porque toma las decisiones tácticas.

“Soy el máximo responsable de todo. No puedo achacarle nada a nadie y así se lo dicho a los jugadores. Nunca lo he hecho ni lo haré, no me escondo en ese sentido”, resaltó Aguirre en la rueda de prensa previa al partido disputado el domingo.

