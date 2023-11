Javier Aguirre explicó las razones que sustentan el “virus FIFA”

La plaga de lesiones musculares tras el último parón de selecciones es, en la mayoría de los casos, “producto del estrés” que sufren los jugadores, afirmó Javier Aguirre, técnico mexicano del Mallorca, quien también criticó “el uso continuado de las redes sociales” que hacen los futbolistas.

“Soy un entrenador de la vieja guardia. No sé lo que son las redes sociales, para mí no existen, pero me consta que los chicos están muy pendientes de ellas, lo que dicen, y todo les afecta. Tienen una presión extra”, aseguró Aguirre en la rueda de prensa previa a la visita de su equipo al Estadio Metropolitano para enfrentarse este sábado al Atlético de Madrid.

El preparador de los bermellones se refirió a los casos de los mallorquinistas Vedat Muriqi y Pablo Maffeo, convocados por las selecciones de Kosovo y Argentina, respectivamente.

“Ambos estuvieron muy estresados. Muriqi se lesionó (estará entre cuatro y seis semanas de baja) y a Maffeo (que recibió amenazas en las redes sociales) le vi preocupado en los entrenamientos los días antes de viajar (a Buenos Aires)“, apuntó.

Aguirre se refirió a la baja de Muriqi y explicó por qué no regresó a Palma tras lesionarse en el partido Kosovo-Israel del pasado 12 de noviembre: “Estuvimos en contacto con él, su médico y la selección de Kosovo. Le estaban haciendo un buen tratamiento y lo podía realizar allá o acá. Las primeras 48 horas después de una lesión son muy importantes y hacerlo viajar era casi peor“.

– Pablo Maffeo, lateral del Mallorca, denuncia amenazas en redes sociales



– El español lleva varios meses recibiendo esta clase de mensajeshttps://t.co/ngJmNCcV8G — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 22, 2023

El técnico dijo que entiende a los seleccionadores por convocar a sus mejores jugadores, porque él también desempeñó ese cargo con México.

“Nosotros (los entrenadores de los clubes) velamos por nuestros intereses y ellos por los suyos. Recuerdo que (en el Atlético de Madrid) me quedé ocho meses sin Maxi Rodríguez al romperse (en 2006) los cruzados en un España-Argentina. A partir de ahí la FIFA cambia y ayuda económicamente al club que le paga el jugador lesionado“, enfatizó.

Aguirre calificó de “interesante” la idea de disputar todas las eliminatorias mundialistas durante un mes y en una sola sede para evitar los “largos y agotadores viajes”.

“Alguien lo propuso y me parece interesante. Para un futbolista jugar 60 partidos en un año entre Liga, Copa de Rey, Copa América, Concacaf, ‘Champions’, Liga de Naciones… es muy pesado“, valoró.

