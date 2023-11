Javier Aguirre explica sus impresiones para un duelo trascendental contra el Atlético de Madrid

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, calificó al Atlético de Madrid de “equipo con muchos registros, muy mimético”, aunque advirtió que este sábado su equipo irá “a pelear” al Estadio Civitas Metropolitano tras veintiún días sin jugar por el aplazamiento de la visita a Palma del Cádiz y el parón de las selecciones.

“Tenemos que hacer un partido muy serio y no podemos relajarnos. El equipo ha ganado en Civitas y también aquí en Palma. El Atlético es muy mimético, tiene muchos registros. Ve como se para el rival y te cambia la formación“, declaró Aguirre este viernes en rueda de prensa.

“Nos enfrentaremos a un equipo de Champions -añadió- y con el Cholo (Simeone) me quito el sombrero. No es un duelo personal entre él y yo, porque los que juegan son los futbolistas. Nosotros (los entrenadores) intentamos mejorar algunas cosas. Hay que hacer un partido perfecto, tratar de pillar sus debilidades, e intentar enchufarla si tenemos alguna posibilidad“.

El Mallorca está a dos puntos del descenso. Rafa Babot- Getty Images. Crédito: Rafa Babot | Getty Images

El “Vasco” no podrá contar el kosovar Vedat Muriqi, lesionado con su selección y que estará entre cuatro y seis semanas de baja.

La baja del goleador mallorquinista “es una desgracia”, remarcó Aguirre, quien podría dar descanso a los internacionales Pablo Maffeo y Cyle Larin, convocados por las selecciones de Argentina y Canadá.

Maffeo no jugó ni un minuto con la albiceleste de Lionel Scaloni, pero sí lo hizo Larin; en todo caso, ambos apenas han entrenado este semana con el resto de sus compañeros.

“Siempre he dicho que en un equipo no hay nadie imprescindible, aunque sea un jugador de 15 goles por temporada (Muriqi). Tenemos a Abdón (Prats), que para mí está en su mejor momento y a Larin, por el que apostamos fuerte; puede jugar cualquiera de los dos”, enfatizó el preparador de los bermellones.

El Mallorca solo ha ganado un partido en la liga de España. Rafa Babot- Getty Images. Crédito: Rafa Babot | Getty Images

A la pregunta de si iba a reservar a jugadores ante el Atlético para hacer frente a las visitas seguidas del Cádiz (este miércoles), Alavés y Sevilla, Aguirre respondió que “todos los puntos son importantes”.

“No vamos a regalar nada a nadie. Mañana sacaré a los mejores, aunque es verdad que tengo algunas dudas con algunos futbolistas con tarjetas amarillas o que vienen de lesiones. No sé si es buena idea que salgan de inicio ya que te expones a que no terminen bien. Mañana lo decidiremos“, precisó Javier Aguirre.

