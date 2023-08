Javier Aguirre metió sus manos en el fuego: el estratega mexicano habló sobre la polémica con Luis Rubiales 

En el fútbol de España es el tema del momento. El polémico beso de Luis Rubiales sobre la futbolista Jenni Hermoso sigue dando de qué hablar, sobre todo cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol se plantó ante las exigencias de su dimisión del cargo. Javier Aguirre fue cuestionado sobre este tema y el entrenador mexicano le soltó la mano a Rubiales.

El Vasco Aguirre es otra de las voces que se suman a las críticas en contra de Luis Rubiales. El entrenador mexicano considera que las actitudes del dirigente español fueron reprochables en la final del Mundial de Nueva Zelanda y Australia de 2023.

“Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable (el beso de Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso) a todas luces. Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que (las chicas) son campeonas del mundo“, opinó el estratega mexicano en conferencia de prensa.

El calor del tema se ha avivado en las últimas horas por el testimonio de Luis Rubiales y su postura en la que se mantiene se firme al mando de la Real Federación Española de Fútbol. La actitud “bravucona” del dirigente le ha costado un gran número de críticas que van desde usurarios en las redes sociales hasta representantes gubernamentales.

Además, luego de que Luis Rubiales explicara su versión de los hechos, la futbolista Jenni Hermoso emitió un par de comunicados que alargan la novela con el dirigente. En uno de los testimonios el jugadora desmiente la versión narrada por el directivo español.

Javier Aguirre lamenta el ambiente sobre el fútbol español

El experimentado entrenador mexicano no se metió mucho en la polémica y decidió hablar sobre el aspecto deportivo. El fútbol español consiguió su primer Mundial de la rama femenina, pero el caso de Luis Rubiales ha opacado el gran hito histórico realizado por las futbolistas. Bajo estas circunstancias, Javier Aguirre lamentó que el campeonato del mundo pase por debajo de la mesa.

“En vez de hablarse de Rubiales se debería hablar de (Irene) Paredes, de Cata (Coll) de Aitana(Bonmatí), la mejor del torneo, la mejor jugadora del mundo, que es española. O la pobre chica (Olga Carmona) que hace el gol y pierde a su padre. Son cosas que se quedan de lado (…) Las chicas españolas son campeonas del mundo y resulta que tenemos que estar hablando de otra cosa. Las pobrecitas no tienen portadas, ni patadas iniciales en los partidos, ni el aplauso de los aficionados en los estadios. Les preguntan por ese hecho y no por el título mundial y eso es lo que me perturba”, concluyó.

Sigue leyendo:

· Jennifer Hermoso emitió nuevo y revelador comunicado: “Me sentí víctima de una agresión machista”

· Las reacciones a la respuesta “bravucona” de Luis Rubiales: el Gobierno español buscaría sacar de su cargo al presidente de la Real Federación Española de Fútbol

· “No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir”: Luis Rubiales sobre el beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso