Jennifer Hermoso emitió nuevo y revelador comunicado: “Me sentí víctima de una agresión machista”

Luego de publicar un primer comunicado suscrito por todas sus compañeras de la selección española en el que desmintió de forma contundente la versión de los hechos narrada por Luis Rubiales, Jennifer Hermoso emitió un segundo escrito en sus redes sociales en el que con un tono más personal; describió haber sentido que fue vulnerada por la acción del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

A través de su perfil en X (anteriormente Twitter), Hermoso compartió un escrito en el que desmiente por segunda vez al mandatario, aclarando que el beso no fue consentido y asegurando haber visto vulnerada si integridad como mujer.

“La situación me provocó un shock por el contexto de celebración. Con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho, ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social, debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada”, sentenció.

Último comunicado en X (antes Twitter) de la jugadora Jennifer Hermoso sobre el “caso Luis Rubiales” . EFE/X (Twitter) Jennifer Hermoso.

“En referencia a lo ocurrido el día de hoy. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado”, se lee en el inicio de la misiva.

Este viernes, en la Asamblea General Extraordinaria que se celebró en la RFEF, Rubiales se aferró a su cargo y relató una cronología en la que aseguró haber sostenido una conversación con la jugadora. Este escenario fue desmentido por la figura de la Liga MX. “Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido.

“De la misma manera quiero reiterar, como ya hice en su momento, que este hecho no había sido de mi agrado”, complementó, reiterando su comentario durante una transmisión en vivo minutos después de haberse consagrado campeona del mundo en el Accor Stadium. En ese live de Instagram la jugadora confesó que le disgustó el beso.

La jugadora de Pachuca confirmó en el epílogo del comunicado la información revelada hace unos días por el medio Relevo. Rubiales presionó a Hermoso y a su entorno para grabar un video mensaje que beneficiaria su narrativa y ayudara a su imagen.

“Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo”, confesó.

Sin embargo, tal y como trascendió hace días, la futbolista se negó a acceder a esta petición para no restar importancia ni atención al título conseguido en Australia. “Por eso, en todo momento trasladé a la RFEF y a sus distintos interlocutores, así como a medios y gente de mi confianza, que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que, de hacerlo, quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí”.

